Podivné antikoncepční metody: výplachy Coca-Colou i šťáva z citronu

Snaha zabránit početí je stará téměř jako lidstvo samo. Lidé se od nepaměti snažili regulovat počet svých potomků a zkoušeli všechno možné i nemožné, jak nechtěnému otěhotnění zabránit. K opravdu účinné antikoncepci, jakou známe dnes, však vedla velmi dlouhá a trnitá cesta.



Které antikoncepční metody lidé dříve používali?

Citronová šťáva

Asi nikoho nepřekvapí, že nejznámější sukničkář a milovník 18. století Giacomo Casanova přemýšlel o antikoncepci. V té době se jako o antikoncepci mluvilo o citronu. Citronová šťáva totiž obsahuje kyselinu citronovou, která může fungovat jako spermicid. "Dokonce i současné studie potvrdily, že citronová šťáva znehybňuje spermie za méně než 60 vteřin," píše server health.howstuffworks.com. Tato metoda však není stoprocentní.



I když většinou trvá spermiím den až dva než dosáhnou a oplodní čekající vajíčko, některé spermie se mohou k vajíčku dostat i za třicet minut. Ženy ve starověku z citronu nevyužívaly jen šťávu, ale také kůru. Půlka citronové kůry zbavená dužiny fungovala jako bariérová antikoncepční metoda, něco jako starověký pesar.

Gynekolog a sexuolog Luděk Fiala na otázku, zda může citronová šťáva fungovat jako spermicid, odpověděl: "V historii se používala a často i nadále používá řada chemických látek nebo i extraktů z pochutin, jako jsou ocet, citronová šťáva, listy či kořeny z různých bylin apod. Některé se používají pro výplachy a koupele, jiným se přisuzují i účinky antikoncepční, což ale bývá vesměs výrazně přeceňováno. V každém případě jsou ale i dnes země či místa, kde je antikoncepce nedostupná nebo špatně dostupná a kde ženy sahají k nejrůznějším prostředkům. Zažil jsem to sám, když jsem jako gynekolog působil v Africe."

Zvířecí vnitřnosti

Počátek pánské antikoncepce se datuje do období starověkého Egypta, kdy muži jako ochranu před početím používali prezervativy vyrobené ze zvířecích střívek, rybích měchýřů nebo z látek.

Tento typ ochrany byl velmi oblíbený také ve středověku, ale největšího rozmachu se dočkal opět v éře, kdy žil svůdce Casanova. Modernější gumové kondomy se dostaly na trh až v polovině 19. století, když v roce 1839 Charles Goodyear objevil metodu vulkanice gumy.



Dřepy a kýchání

Starověké Řecko svět obohatilo nejen o olympijské hry a pokročilé znalosti architektury, ale také o zvláštní metody ochrany před početím. Řecký lékař Soranus sice pochyboval o antikoncepčních schopnostech amuletů, ale neměl problém věřit tomu, že sperma lze ze ženského těla vyklepat dříve, než se dostane k vajíčku.



Ženám proto po sexuálním styku doporučoval kýchání, dřepy a výskoky nahoru a dolů. Za účinnou antikoncepci považoval i kopance do ženina břicha. Dnes už naštěstí víme, že kýchání ani výskoky před otěhotněním neochrání.

Jedovatý čaj z poleje

I když je máta polej neboli polej obecná jedovatá, lidé po staletí využívali olej nebo výtažek z listů této byliny jako koření k ochucení pokrmů, repelent proti hmyzu, vůni do parfémů a také jako abortivum k vypuzení nežádoucího plodu.



Čaj z poleje tedy nefungoval jako prevence otěhotnění, ale ženy ho popíjely, když chtěly potratit. A zdali to fungovalo? Polej může vyvolat menstruaci a ukončit těhotenství, ale také způsobit kóma, selhání jater a srdce, může poškodit i další orgány a také vás může zabít. Takže rozhodně nezkoušet.

Náplast z bolehlavu

Bolehlav měl v historii mnoho využití. Lékaři v 18. století se domnívali, že bolehlav může mimo jiné léčit rakovinu, ulevovat při syfilidě či léčit bakteriální infekce. Ve starověkém Řecku se bolehlav využíval při popravách vězňů.



Portugalský lékař ze 13. století Pedro Juliäo, který se později stal Papežem Janem XXI, napsal knihu "Thesaurus Pauperum" (Poklad chudých). Tato sbírka bylinných léků pro chudé obsahovala mimo jiné různé antikoncepční prostředky, jak pro ženy, tak pro muže včetně jedné zajímavé mužské antikoncepce. Obklad nebo náplast z bolehlavu nanesená na varlata před sexem měla údajně snižovat libido a smrsknout varlata.

Krokodýlí trus

Kdysi lidé věřili, že zvířecí trus a zvláště ten krokodýlí má zvláštní schopnosti. Tato víra byla velice populární ve starověkém Egyptě a mezi indickými ženami. Krokodýlí trus smíchaný s medem a nejspíš také se sodou vytvarovaný do kuličky a vložený do vaginy měl údajně zabránit početí. Ač to může znít civilizovanému člověku nesmyslně až nechutně, něco na tom bylo.



Trus je totiž velice kyselý a díky jeho vlastnostem mohl fungovat jako spermicid. Navíc umístění trusu do vaginy mohlo bránit spermiím dosáhnout jejich cíle.

Varlata lasičky

Následující středověká antikoncepce zavání trochu čarodějnictvím a rozhodně nemá žádné lékařské opodstatnění. Ve středověku lidé hojně spoléhali na magickou sílu amuletů.

Těhotenství měl zabránit speciální amulet vytvořený ze směsi varlat lasičky a ušního mazu muly připnutý k ženině stehnu. Pokud snad žena neměla možnost získat ušní maz z muly, k zabránění otěhotnění postačilo zavěšení varlat lasičky kolem krku.



Čípky z akácie a medu

Podle papyrů ze starověkého Egypta datovaných do roku 1550 před naším letopočtem Egypťané používali bariérovou metodu antikoncepce. Vaginální čípky byly vyráběné z vlněných nebo bavlněných vláken namočených do směsi z akáciových listů, datlí a medu a vkládány do pochvy jako tampon.



Tyto čípky byly kupodivu docela účinné, jelikož vlákna fyzicky blokovala spermie a med držel antikoncepci na místě. Ty pravé antikoncepční vlastnosti však dodala teprve akácie. V nedávné studii se ukázalo, že při kvašení akácie vzniká kyselina mléčná, která negativně ovlivňuje pohyblivost spermií.

Výplachy Coca-Colou

Ještě docela nedávno, v 50. a 60. letech minulého století, byly velice populární vaginální výplachy Coca-Colou.



"Coca-Cola je nápoj, kterému se přisuzuje ledacos. Protizánětlivé účinky, účinky spermicidní - tedy spermie oslabující či dokonce ničící, a proto se především v Americe v 50. letech stala tekutinou, která k těmto účelům bývala občas používána. Mnohdy pak ale ženy přicházely s následnými záněty pochvy a způsobily si tak větší potíže, místo aby dosáhly kýženého efektu," řekl iDNES.cz lékař Luděk Fiala.

A dodal, že sice někdy může ledově vychlazená Coca-Cola pomoci zkaženému žaludku, ale jako ochranu před početím by ji stejně jako citronovou šťávu rozhodně ženám nedoporučoval.