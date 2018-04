Vědci: Antibiotika přestávají zabírat. Zachrání nás příroda?

Účinnost antibiotik se podle výsledků britského projektu Review on Antimicrobial Resistance (RAR) kvůli jejich nadužívání prudce snižuje. Za 35 let by podle nejnovějších prognóz mohlo každý rok na různá onemocnění, dnes běžně léčená antibiotiky, zemřít až 10 milionů lidí.