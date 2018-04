Antibiotika nezabírají. Nebojte se a umývejte si ruce

Otázky a odpovědi Víte, že nechat poloprázdnou krabičku antibiotik se nevyplatí, protože angína se může vrátit? Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky související s užíváním antibiotik. Proč je zapotřebí je využívat?

Mnozí pacienti mají tendenci přestat brát antibiotika, když odezní nejhorší příznaky nemoci. Klid je však jen zdánlivý, bakterie nemusí být mrtvé všechny. Využíváním celého balení se chráníte před tím, aby se nemoc vrátila. Jestliže vysadíte předčasně, můžou se v těle vyselektovat bakterie odolné vůči použitým antibiotikům. Zvláště důležité je to u klasických dětských angín. Může se pít alkohol?

Na většině příbalových letáků k antibiotikům se alkohol nedoporučuje. S největší pravděpodobností se vám nic nestane, pokud si dáte skleničku vína, ale lékaři ani to nedoporučují. Přece jen už antibiotika zatěžují játra a alkohol by pro ně představoval další nálož. Proč se u některých antibiotik nedoporučuje chodit na slunce?

U některých antibiotik hrozí, že by mohlo dojít k nežádoucí reakci, pacient by se mohl osypat. Některá antibiotika totiž dělají kůži vnímavější. Tabu by mělo být také solárium. Mohou antibiotika rušit účinky antikoncepce?

Ženy užívající hormonální antikoncepci by se v době, kdy se léčí antibiotiky, měly chránit ještě nějakou bariérovou formou antikoncepce. Lékaři doporučují větší opatrnost ještě týden poté, co pacientka doužívá balení antibiotik.