Antibiotika jsou zbytečná, bakterie jim odolávají

V důsledku těchto praktik hrozí, že běžné záněty středního ucha nebo dýchacích cest mohou být pro některé lidi smrtelné. Vyplynulo to z dnešní lékařské konference o antibiotické politice v Praze.

V českých nemocnicích byla zjištěna až padesátiprocentní rezistence na některá antibiotika. Do budoucna by to mohlo ohrozit například transplantace nebo operace srdce. Kritickou se pro některé lidi může stát i meningitida či tuberkulóza, v zahraničí pak třeba malárie. Nejohroženější jsou děti do dvou let, senioři a lidé s oslabenou imunitou.

Podle primáře antibiotické stanice Nemocnice Na Homolce Vlastimila Jindráka funguje program antibiotické politiky v ČR už několik let, vláda však na něm loni ukončila spolupráci. Lékaři doufají, že se to změní, a vyjednávají s ministerstvem zdravotnictví formu podpory. Slibují si od ní zejména peněžní výpomoc, například při informační a osvětové kampani.

Jindrák si od informační kampaně slibuje, že se mezi lidmi zvýší povědomí o nebezpečí snižování odolnosti antibiotik a pacienti se budou více lékařů ptát, jestli je nutné zrovna v jejich případě antibiotikum předepsat.

Například rodiče prý často vyžadují pro děti antibiotika, protože se mylně domnívají, že takové léky jsou účinnější.

Za zbytečné a chybné předepisování antibiotik zdravotní pojišťovny zaplatí až tři miliardy korun ročně. Rozumná a cílená preskripce by přinesla asi miliardovou úsporu.