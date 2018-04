Orgasmus někdy předstírá většina žen. Z nudy, ale i z lásky

I když jste sama nikdy orgasmus nepředstírala, určitě znáte někoho, kdo ano. Ať už je to kamarádka, kolegyně nebo sousedka, kterou v noci slýcháte přes zeď. Podle průzkumu vědkyň z univerzit v Lancashiru a v Leedsu orgasmus hraje nebo aspoň „vylepšuje“ 80 procent žen. Čtvrtina účastnic studie to pak dělá ve většině případů nebo dokonce ve všech.



„Účastnice se většinou s pomocí hlasového projevu snažily ‚urychlit‘ partnerovu ejakulaci, protože se nudily, byly unavené, cítily se nepohodlně nebo někam spěchaly,“ řekla magazínu NBC News Gayle Brewerová, jedna z autorek výzkumu.

Tuto neromantickou tezi pak u žen v dlouhodobých vztazích doplňuje ještě jiný důvod – touha potěšit partnera a jaksi ho „odměnit“ za snahu. „Předstírám často. Bohužel patřím k ženám, které orgasmu nedosáhnou ani samy, ale vím, že manžel mě miluje, hodně se snaží, aby se mi to s ním líbilo. Mně se to líbí, ale orgasmu fakt nedosáhnu a vím, že by mu to bylo líto, ne kvůli jeho sebevědomí, ale kvůli mně. Takto jsme spokojeni oba,“ píše anonymní uživatelka v diskuzi na serveru eMimino.cz.



Od hraní k přiznání

S takzvaně anorgasmickými ženami se ve své praxi setkává i sexuolog a gynekolog Pavel Turčan. Některé z nich nedosahují orgasmu nikdy nebo jen velmi výjimečně, jiné problém trápí selektivně – s konkrétním partnerem. „Na počátku orgasmus předstírá minimálně 70 procent z nich,“ odhaduje lékař. „Pokud je to ale problém dlouhodobý, po určité době jdou s pravdou ven. Těch, které to partnerovi nepřiznají vůbec, je maximálně 5 až 10 procent.“

„Orgasmus předstírají proto, že se často stydí o tom s partnerem mluvit. Mají pocit, jako by to byla nějaká jejich chyba nebo něco, za co by se měly stydět,“ dodává Turčan.

„Pro většinu z nich je ale sex přesto zdrojem příjemných pocitů a mají jej rády. Jen v malém procentu jej prožívají spíše neutrálně, tedy že jej vlastně dělají jen kvůli partnerovi, nebo dokonce i negativně, s nepříjemnými pocity.“

Žádný orgasmus? Nevadí

Najdou se podle něj dokonce ženy, pro které anorgasmie nepředstavuje žádný problém. „Se svým sexuálním životem jsou spokojené a řeší ji jen proto, aby udělaly radost partnerovi, který si třeba vyčítá, že je to jeho chyba a bere to jako svůj handicap.“

„Osobně to mám tak, že můj partner tlačí na to, abych orgasmu dosáhla, nejlépe vícekrát. Svěřil se mi, že se od toho odvíjí jeho sebevědomí jako chlapa,“ popisuje v diskuzi jedna z uživatelek. „A od té doby čím větší chce ode mne výkon, tím méně jsem schopná orgasmus prožít. Čím víc se snaží a tlačí mě k orgasmu, tím míň jsem uvolněná a tím víc se soustředím, aby to šlo, přičemž to samozřejmě nejde, a tak se také po delší době uchýlím k předstírání.“

„Xkrát jsem mu vysvětlovala, že si to užívám i bez mého vyvrcholení a ten prožitek ze sexu tím netrpí. Je buď krásné milování, nebo není, ale u mě to s orgasmem nesouvisí,“ pokračuje.

Část žen se v diskuzi zpovídá z podobných zkušeností, jiné věc vidí zcela opačně. „Není lepší mu to říct a společně zkoušet? O to větší radost bude, když se povede. A kdyby nešlo, chlapa bych přesvědčila, že to rozhodně není jeho chyba, lepší než mu lhát,“ radí jedna z nich.

Jde to i netradičně

Pavel Turčan jí vlastně dává za pravdu. Obecně ženám, které orgasmu nedosahují, radí řešit problém buď na sexuologii, či v partnerské poradně. Příčin podle něj může být mnoho, každý případ je jiný a vyžaduje specifický přístup. „V případě selektivní anorgasmie je to práce spíše pro psychologa s aprobací manželského rodinného poradenství. To je spíše o vztahu dvou lidí, ve kterém něco nefunguje nebo alespoň nefunguje zcela tak, jak by mělo.“

Často podle něj pomůže komunikace a také změna přístupu k sexu jako takovému. Ne každému vyhovuje „standardizovaný“ sex, jaký známe z pornofilmů, a ne na každého sedí rady z příruček.

„Někdy například partneři nedosahují orgasmu pouze při klasickém styku s penisem v pochvě. Týká se to jak žen, tak i mužů. Dosáhnou jej třeba jenom masturbací. Ale umí si poradit, a to je důležité. Sex je přece o tom, aby si dva lidé, kteří se mají rádi, pomohli a vyhověli si navzájem,“ uzavírá lékař.