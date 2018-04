Bývalá anorektička nabádá mladé dívky: Nehazardujte se životem a jezte

Britka Gemma Walkerová je nyní z anorexie venku. Potýkala se s ní ale několik let a ve čtrnácti letech vážila pouhých 29 kilogramů. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu musela být třikrát hospitalizována v nemocnici. Kdyby se po dlouhém přemlouvání rodičů nesvěřila se do péče lékařů, zemřela by. Podle lékařů byla opravdu ve vážném stavu a prvních 24 hodin v nemocnici bylo kritických. Doslova bojovala o svůj život.

Dnes už se Gemma cítí dobře. Oslavila dvaadvacáté narozeniny a se svou postavou je konečně spokojená. Sice se zaoblila o trochu víc, než podle svých slov původně plánovala, ale je šťastná, že je zdravá a má před sebou celý život.

A protože na základě své zkušenosti ví, jak je anorexie nebezpečná, apeluje teď na všechny mladé dívky, ať si nezahrávají se životem a nehazardují s anorexií.

„Je pro mě strašně těžké dívat se na fotografie z období, kdy jsem byla nemocná. Vypadají příšerně. A vím, že jsem málem zemřela. Proto bych chtěla všem dívkám říct, že je lepší normálně jíst a sportovat, než přestat přijímat jídlo a dohnat to až do takového extrému jako já. Nehazardujte se životem, jezte,“ sdělila Gemma, které prý období s anorexií splývá dohromady.

„Každý den byl stejný, čas utíkal pomalu, nic se nedělo. Cítila jsem se v sobě prázdnotu a každý den jsem se modlila, abych poklidně zemřela ve spánku,“ pokračovala.

Gemmin otec se s dceřinou nemocí odmítal smířit. „Byly to ty nejtěžší roky mého života. Každý den ráno jsem ji chodil kontrolovat, zda dýchá a zda jí bije srdce. Některé noci jsme se ženou jen seděli u její postele a byli jí na blízku. Nic jiného jsme dělat nemohli. Nechtěla pomoci,“ sdělil otec.

Když se Gemma konečně rozhodla pro lékařskou pomoc a začala přibírat na váze, začala mít potíže se zažíváním, protože si její tělo odvyklo přijímat potravu. Nakonec se zase vše dalo do pořádku. Za záchranu svého života vděčí rodičům a samozřejmě lékařům. „Když teď vidím, jak je naše dcera veselá, jsem ten nejšťastnější otec na světě,“ dodal její otec.



