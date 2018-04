Anorexie začíná už v raném dětství

Pozor na děti, které se u stolu tváří znechuceně, nemají chuť k jídlu a mají v oblibě jen málokterá jídla. Říká se tomu selektivní výživa (selective eating) a může to být už v prvních letech života znamení, že máme co do činění s potenciálně anorektickým dítětem.