Anorektička vážila jen 25 kilogramů, před smrtí ji prý zachránila láska

Chiaru často po jídle trápila bolest žaludku. Po smrti její milované babičky se pak bolesti ještě více stupňovaly a dívka přestala jíst. Velkou roli v jejím hladovění hrála i psychika. Jakmile Chiara viděla, že ubírá na váze a její postava se mění, začalo se jí to líbit, protože si připadala jako modelka. Nakonec anorexii naprosto propadla.

„Moje tělo už byly jen kosti a kůže. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem to nechala zajít tak daleko. Když jsem potkala svého současného přítele Jasona, vypadala jsem úplně jinak, než vypadám teď. Zamilovali jsme se do sebe a jen díky němu a jeho obrovské podpoře jsem se z anorexie dostala. Jsem tak šťastná, že mi Jason pomohl,“ sdělila dívka, která s jídlem začínala postupně.

„Jason to se mnou uměl. Měl o mě velký strach. Bál se, že by mě mohl ztratit a já se bála, že bych zemřela a bylo by po všem. Nosil mi jídlo. Po malých kouscích jsem uždibovala a nakonec jsem se jen díky němu naučila mít jídlo zase ráda,“ svěřila se Chiara, která věří, že je Jason mužem jejího života, a těší se na to, až se po studiích vezmou a založí rodinu.

Dívka si prý váží i toho, že jí po boku stála rodina, která jí dodávala sílu v boji s anorexií. „Nikdy jim to nezapomenu. Jsem velmi ráda, že mám v okolí lidi, kterým na mě záleží. I jejich pomoc pro mě byla velmi důležitá. Dostat se z toho nebylo jednoduché, ale já jsem to zvládla. A všem lidem s podobným problémem bych radila, aby šli k doktorovi nebo terapeutovi. Jakmile vám dojde, že je něco špatně, na nic nečekejte a nechte si pomoct a poradit,“ doplnila.

