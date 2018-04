Dříve měla anorexii, dnes blogerka hrdě vystavuje své tělo a je šťastná

Cynthia byla oplácaná už v dětství. Oblečení, které nosily její kamarádky, jí nikdy nesedělo, a ona tak musela nosit věci, které se jí nelíbily a nebyly trendy. Děti se jí za to posmívaly a kvůli tomu měla psychické problémy.

„Vyrůstat jako obézní holka bylo moc těžké. Přála jsem si stejně krásné oblečení jako měly moje kamarádky, ale bohužel mi nebylo a nosila jsem šílené hadry. Cítila jsem se kvůli tomu nenormální a začala jsem se nenávidět,“ sdělila blogerka, která v pubertě většinu volného času trávila tím, že se schovávala doma a brečela, protože si připadala odporná.

Nyní si veškeré strádání v oblasti oblékání maximálně vynahrazuje. Jako blogerka si může dovolit oblečení, které by si jinak nekoupila, protože by na něj neměla peníze. Návrháři jí totiž oblečení posílají sami.

„Je to úžasné. Cítím se konečně jako žena. Mám obrovský počet obdivovatelů a fanoušků. Mnoho lidí je obézních. Na světě nejsou jen vychrtlé modelky a blogerky. Jsme tu i my. Miluji označení plus size. Teď už ano a lituji let, kdy jsem plakala a styděla se za svou postavu,“ říká dnes již čtyřnásobná matka, která v pubertě měla anorexii a bulimii a snažila se marně hubnout.

„Nikdy jsem nezhubla. Jen jsem si ničila tělo a psychiku. Hladověla jsem a byla ještě nešťastnější. Ale já jsem obézní a vždycky budu. Taková jsem já a jsem krásná,“ sdělila Cynthia.

Sebevědomí jí stouplo už v době, kdy se seznámila se svým současným manželem. Ten ji prý miloval od prvního setkání a je jí velkou oporou. Teď ji navíc podporuje i v blogování a pokaždé ji fotí v nových outfitech. „Je skvělé, když máte po boku někoho, kdo vás bezmezně miluje takové, jaké jste a nechce vás měnit,“ doplnila s tím, že by chtěla všem lidem vzkázat, aby se netrápili a přijali se takoví, jací jsou.

„Nenechte se stáhnout ke dnu lidmi, kteří vás neznají a chtějí vám jen ublížit. Myslete pozitivně a netrapte se. Nestojí to za to,“ dodala.