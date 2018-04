Od anorexie k obezitě. Vyhrála boj s nemocí a chce pomáhat druhým

Brittany teď váží 55 kilogramů a se svou postavou je spokojená. Pravidelně cvičí, normálně jí a začala znovu studovat. Nyní říká, že má konečně pocit, že má její život smysl.

„Když jsem před lety vážila pouhých dvacet kilogramů, moji rodiče už se připravovali na to, že mi budou brzy připravovat pohřeb,“ sdělila žena britskému serveru Daily Mail.



Když se Brittany vrátila z nemocnice, kde byla kvůli anorexii hospitalizována, začala ale nekontrolovatelně jíst. „Strašně rychle jsem nabírala. Jedla jsem opravdu hodně a vybírala jsem si samá nezdravá jídla, která jsem nejedla roky. Chtěla jsem to všechno dohnat,“ pokračovala v rozhovoru. Tím si pak způsobila i bulimii a opět měla velké psychické problémy.

„Díky jídlu jsem se cítila dobře. Zajídala jsem své psychické problémy. Byla jsem opuštěná a nešťastná a jídlo bylo to jediné, na co jsem se v té době soustředila,“ svěřila se.



Pár let prý trvalo, než si uvědomila, co strašného svému tělu provádí. „Když mě na to upozorňovali i ostatní a chtěli mi pomoci, uvědomila jsem si, že je třeba začít něco dělat. Začala jsem se soustředit na pozitivní věci v mém životě a ty negativní jsem nechala být. Změnila jsem stravovací návyky a začala jíst zdravěji. Hýbala jsem se,“ pokračovala.

Celé uzdravení prý trvalo velmi dlouho. Dnes už prý ale může říct, že je to pryč. „Během těch let jsem napsala mnoho vyjádření k mému zdravotnímu stavu a vzniklo mnoho článku. Proto jsem se rozhodla, že to všechno spojím dohromady a vydám knihu, která by mohla pomoci lidem, kteří jsou v podobné situaci,“ doplnila Brittany a doufá, že pomůže co nejvíce lidem.

„Přežila jsem. A chci ukázat nemocným lidem, že i oni mohou. Mám v tomto směru mnoho zkušeností a podělím se o ně s ostatními. I kdybych pomohla jen jednomu člověku, bude to stát za to,“ dodala.