Vážila pouhých 37 kilogramů. Dnes je šampionkou v kulturistice

Laura si před lety uvědomila, že je jen krůček od smrti a rozhodla se, že změní svůj životní styl. Začala normálně jíst, dodržovala zásady zdravého stravování, hýbala se a nakonec objevila kouzlo kulturistiky a naprosto se do ní zamilovala.



„Když se dnes koukám na své staré fotografie, říkám si, že jsem byla opravdu hodně nemocná. Všude mi koukaly kosti, neměla jsem žádná prsa a žádný zadek. Bylo to příšerné,“ řekla britskému listu Mirror.

„Je smutné, že jsem si přála být extrémně štíhlá jen kvůli tomu, abych se líbila ostatním, a aby mě ostatní obdivovali. Přála jsem si být tak štíhlá, jak jen dokážu. Byla jsem tím posedlá,“ pokračovala.



„Jsem si plně vědoma toho, že jsem jednu obsesi nahradila druhou. Ale teď mi alespoň nehrozí smrt,“ uvedla Laura s tím, že i nyní si kontroluje, kolik toho za den sní. „U kulturistiky je důležité dávat pozor na to, co jíte. Je to logické. Ale už to není o tom, že bych jedla málo. Dbám na to, aby moje strava byla zdravá a vyvážená,“ pokračovala Američanka.

V kulturistice ji podporuje i její manžel, který je stejně jako ona pravidelným návštěvníkem posilovny. „Manžel je na mě pyšný a je rád, že jsem v pořádku. A stejně tak i moje matka a otec. Byli tak nešťastní, když viděli, jak chřadnu. Nemohli s tím nic dělat, měla jsem svoji hlavu. Nenechala jsem si poradit. Musela jsem sama přijít na to, že dělám něco špatného,“ doplnila.

„Ačkoli je bulimie už za mnou, stále mi velmi záleží na tom, jak vypadám. Toho už se asi nezbavím do konce života. Nesnesla bych být tlustá. Nemohla bych se na sebe ani podívat. Jídlo si hlídám a mám trochu strach z toho, aby to neokoukala naše dcera Kylee,“ dodala Laura, která se už roky účastní mezinárodních soutěží v kulturistice a je v nich úspěšná.