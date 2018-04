Anorexie a bulimie už nejsou výsadou puberťaček

Většina lidí si při vyslovení anorexie nebo bulimie představuje vychrtlou dospívající dívku ovlivněnou médii a s nezdravým vztahem ke svému tělu. Psychologové však v posledních letech důrazně upozorňují na nárůst poruch příjmu potravy (PPP) mezi třicátnicemi, čtyřicátnicemi i padesátnicemi. Nová studie uskutečněná pod záštitou Eating Disorder Center v Denveru, jejíž výsledky uveřejnilo BBC, upozorňuje na skutečnost, že zvyšující se počet žen ve středním věku postižených PPP je alarmující.

"V současné době se dostávají do středu zájmu ženy trpící poruchami příjmu potravy, které jsou starší třiceti let," říká Tamara Pryorová, ředitelka centra a autorka studie. "V centru se v posledních letech potkáváme stále více se ženami ve středním věku, které bojují s poruchami příjmu potravy."

Syndrom Zoufalých manželek

Psychologové tomuto fenoménu přezdívají Syndrom Zoufalých manželek. Poukazují tak na skutečnost, že se v populárních televizních seriálech objevuje stále více nezdravě hubených hereček ve středním věku. Velkou zodpovědnost za tento syndrom totiž nesou i média, která podporují a posilují trend kultu mládí. Starší ženy jsou tak pod neustálým tlakem na to, aby zůstaly mladé a krásné. K tomu jim mají pomoci botoxové injekce i plastické operace, jejichž obliba neustále vzrůstá. A to i přesto, že zdravá žena, které je víc než třicet let, samozřejmě nikdy nemůže vlastnit stejné tělo jako osmnáctiletá dívka.

Vzorek respondentů studie tvořily ženy ve středním věku trpící poruchami příjmu potravy. Odborníci zjistili, že většina z nich (přesně 94 %) trpěla tímto typem choroby už v dětství. Ve starším věku však došlo jejímu opětovnému objevení nebo ke zhoršení příznaků. Některé ze spouštěčů choroby představují stresory spojené typicky se středním věkem, jako je například rozvod, stárnutí rodičů, děti opouštějící dům, menopauza či stárnutí a chátrání vlastního těla.

Autorka výzkumu vysvětluje, že ačkoli fyzicky je ženě trpící PPP například šestačtyřicet let, emocionálně je stejně zralá jako šestnáctiletá dívka. "Tento typ nemoci totiž brzdí emocionální vývoj. Pacientky často pociťují nedostatek sebedůvěry a nemají pocit kontroly nad svým životem," říká Pryorová.

Rizikový typ

Studie mimo jiné ukázala, že pacientky ve středním věku i mladší ženy a dívky trpící PPP sdílejí stejné psychické charakteristiky: nízké sebevědomí, minimální sebeocenění, odpor k vlastnímu tělu a další přidružené psychiatrické nálezy.

Výzkum také identifikoval temperament, který je spojený se vzrůstajícím rizikem poruch příjmu potravy. Jde o osoby s nízkým sebevědomím a vysokým stupněm úzkosti. Často jde také o ženy, které mají zkušenost se zneužíváním (ať už s fyzickým, emočním nebo sexuálním), nebo v životě utrpěly velkou osobní ztrátu. Vzhledem k tomu, že mladší i starší pacientky vykazují podobné charakteristiky, Pryorová a její tým tvrdí, že není nutné aplikovat rozdílné typy terapie.

Ačkoli závěry studie přinášejí důkazy, že poruchy příjmu potravy hrozí i novým věkovým skupinám žen a v nebezpečí jsou i matky a babičky, na druhou stranu lze nyní díky osvětě zakročit dříve a použít účinnou terapii. Pokud se poruchy příjmu neléčí, ve vážných případech mohou vést k poškození srdce, sebevražednému chování a dalším vážným zdravotním komplikacím. Mají tendenci k relapsům a přechodům do chronického stádia.