Anna Wintourová je symbolem luxusu a ženskosti

Postrach všech módních návrhářů

Tato autoritativní dáma svými výroky módu doslova diktuje. Ráda podporuje mladé a talentované módní návrháře, prezentuje, co je a není trendy, svými výroky ovlivňuje výsledky i těch nejprestižnějších módních domů. Jak je na tom ale s módou ona sama? Co ráda nosí a jaký styl preferuje? Inspirujte se.

Mikádo a sluneční brýle

Americkému Vogue šéfuje od roku 1988. Už na první pohled ji poznáte podle krásně upraveného elegantního mikáda s ofinkou a velkých slunečních brýlí. Její styl je spíše konzervativní.

Protože se často pohybuje mezi módní smetánkou, přizpůsobuje tomu i svoji garderobu. Často ji tedy můžeme zahlédnout v perfektně padnoucích šatech, šik halenkách a apartních sukních, stylových trenčkotech a kabátcích.

Krátkým délkám nad kolena se Anna Wintourová i přes svou perfektní figuru vyhýbá. Čemu se naopak nebrání, jsou pestré vzory a luxusní pravé kožešiny, díky nimž bývá však také často kritizována.

Nevyčnívá, přesto září

Anna Wintourová je jednoznačně symbolem luxusu a ženskosti. Pokud chcete vypadat jako ona, inspirujte se jí jako osobností celkově.

Dbejte na zásady etikety, nesnažte se vyčnívat za každé okolnosti a čekejte, až přijde váš čas. Díky tomu budete působit žádaně, přesně jako Anna Wintourová, železná lady v módě.

Co se módy a módních doplňků týče, vsaďte na klasické a elegantní kousky v pestrých vzorech a výrazné šperky, které celý outfit oživí.

Buďte elegantní za všech okolností

Pokud svůj styl chcete sladit právě s Annou Wintourovou, rozhodně se musíte zbavit všech lacině vypadajících kousků. Když sportovnější tričko, tak jedině s límečkem, když do práce, pak jedině v elegantním, když večerní akce, musíte obléct luxusní šaty.

Ačkoliv je téhle dámě 62 let, vypadá naprosto úchvatně a do kapsy kdykoliv strčí i kdejaké dvacítky. Anna Wintourová je vzorem a zároveň postrachem. Je to úspěšná žena, která na sobě tvrdě pracuje a která nedá nikomu nic zadarmo. Ani sobě.