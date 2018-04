Anna Šišková: Dcery mi v Itálii koupily šaty, já nadávala navigaci

Vizitka Narodila se 30. 6. 1960 v Žilině.

Studovala pedagogickou fakultu.

Získala řadu slovenských cen.

V roce 1999 si ji pro svůj film Musíme si pomáhat objevil Jan Hřebejk a za roli získala Českého lva.

Čtrnáct let byla provdaná za režiséra Juraje Nvotu, s nímž má dvě dcery Terezii a Dorotu.

Nyní žije v Praze s režisérem Jiřím Chlumským, kterého poznala při natáčení televizního seriálu Místo nahoře.

Kdy jste se naposledy od srdce zasmála?

Směju se často a ráda, ale nejradši jsem, když rozesmávám lidi, a to nejen z jeviště.

Na které období svého života nejčastěji vzpomínáte?

Nejčastěji vzpomínám na období, když byly děti malé. Máme mnoho vtipných zážitků. I ony to rády poslouchají a znovu se tomu smějeme. Jsou to věci, které rodinu spojují. Jsou to vzácné chvilky rodinné pohody.

Kdy vás naposledy rozesmál nějaký muž?

Dnes ráno mě manžel Szidi (slovenská zpěvačka a herečka Szidi Tobias - pozn. red.) rozesmál, protože mě nechal číst papír, o kterém jsem si myslela, že jsou to moje natáčecí dispozice, a přitom to byl návrh na nějaký jeho katalog. Než jsem si to uvědomila, ptal se mě: „Tak co, už víš, kdy točíš?"

Kdy, kde a s kým se cítíte nejspokojeněji?

Se svými dětmi, kdekoliv.

Kdy vás naposledy potěšily dcery?

Teď jsme se vrátily ze společné dovolené z Itálie z Lago di Garda. Koupily mi šaty a strávily jsme den v Gardalandu.

Kde jste naposledy plavala?

V bazénu a ve vztahu.

Kdy a proč jste se naposledy špatně vyspala?

Dnes, u Szidi je tvrdá postel.

Kdy jste si naposledy koupila něco, z čeho jste měla obrovskou radost?

Větší radost mám ze zážitků, ale pěkné oblečení též potěší.

Kdy a proč jste se naposledy doopravdy nahlas či uvnitř rozčílila, co vás "vytočilo"?

Když mi selhala navigace v Itálii. Vynadala jsem jí a řekla, co si o ní doopravdy myslím.

Kdy a proč jste naposledy plakala?

Když jsem musela pronajmout byt v Praze, těžko se mi odcházelo.

Jaká vaše dovolená byla ze všech nejkrásnější?

Nejkrásnější dovolenou jsem prožila na Sicílii v Taorminu před pěti roky.