Anna K. zahájila mrazivou kampaň proti rakovině prsu: Chceš žít jako já?

"I když máš kolem sebe ty nejlepší lidi, na rakovinu jsi sama," říká zpěvačka ve spotu, který lze zhlédnout na www.chceszitjakoja.cz.

rakovina prsu Ročně v Česku rakovinou prsu onemocní na 6000 žen, zhruba 2000 žen nemoci každý rok podlehne.

Žádná žena by podle ní neměla spoléhat na to, že zrovna ona neonemocní. "Nepodceňujte preventivní vyšetření prsu. Může vám to zachránit život," dodává Anna K., která sama už rok s rakovinou prsu bojuje.

Na webu kampaně se postupně objeví informace o rakovině prsu, prevenci a léčbě.

Součástí má být i on-line poradna a seznam kontaktních adres na mamografická pracoviště v celé ČR.

Kromě webových stránek se připravuje i televizní spot, po Česku jsou už nyní k vidění billboardy a další reklamy.

I v čekárnách lékařů se objeví informační brožurky s důležitými a praktickými informacemi o rakovině prsu a její prevenci.

Zkontrolujte si svá prsa Návod krok za krokem

Podle zástupců kampaně je alarmující nárůst mladých žen, které tato nemoc postihla. Za posledních třicet let vzrostl v Česku výskyt rakoviny prsu u žen podle odborného serveru www.mamo.cz přibližně o 120 procent. Je to nejvíc ze všech zhoubných nádorů.

"Většinou je to strach, který způsobí, že mnoho žen přichází k lékaři pozdě. V pokročilém stadiu nemoci je pak již léčba velmi obtížná," řekla zakladatelka a primářka Mamma centra v Praze Miroslava Skovajsová.

Jak provádět samovyšetření prsou? Podívejte se na video:

VIDEO: Jak provádět samovyšetření prsu krok za krokem

V ČR platí zdravotní pojišťovny preventivní mamografii jednou za dva roky ženám od 45 let, horní hranice není omezena. Na mamografický screening, který dokáže rakovinu prsu odhalit, však chodí jen asi polovina Češek.