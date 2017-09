Anna Farisová: Manžel nemůže být i nejlepší přítel, pak to nefunguje

„Jednou jsem řekla, že nepotřebuji mít zástup nejlepších kamarádek, protože je mou nejlepší kamarádkou můj manžel. Bylo to tak, ale bylo to špatně. Tak by to ve vztahu nemělo být,“ uvedla herečka ve své nové knize Unqualified.

Podle Farissové nebyli muž a žena stvořeni k tomu, aby spolu žili jako milenci a zároveň si rozuměli i jako nejlepší přátelé.

„Tohle je přehnané. Kdo tvrdí, že je jeho klíčem ke štěstí právě tohle, říká to, protože asi nemá co jiného říct. Partneři tady prostě nejsou kvůli tomu, aby byli našimi nejlepšími kamarády,“ myslí si herečka známá i menší rolí Eriky ze seriálu Přátelé.

Na tlachání o kamarádkách by měla mít žena jiné kamarádky a muž by zase měl chodit s chlapama do hospody, kde by probírali, jak je štvou jejich ženy.



„Když mi bylo dvacet, říkala jsem, jak skvělé by bylo, kdybych měla v manželovi nejlepšího kámoše. No to jsem byla hodně naivní,“ dodává a stojí si za tím, že právě kvůli tomu se jí rozpadlo manželství.

„A stejně tak platí, že muž a žena nemohou být nejlepší přátelé, protože za tím je vždycky něco víc. Buď ze strany jednoho, nebo ze strany druhého,“ dodala.

Anna má za sebou již dvě nepovedená manželství. Před Chrisem byla provdána za herce Bena Indru, s tím žila čtyři roky. S Chrisem Prattem se vzali v roce 2009 na Bali a mají spolu pětiletého syna Jacka. Nyní jsou v rozvodovém řízení.