Doplňky jsou jako vitaminy, říká módní ikona Anna Dello Russo

Jedno z pravidel Anny Dello Russo zní, že móda nemá být pohodlná, a pokud ano, tak to není móda. Anna momentálně dohlíží na celkovou podobu japonského vydání módního magazínu Vogue a její práci i osobnost bezmezně obdivují návrháři i mladá generace módních nadšenců.

Ve světě je známá svými extravagantními a vždy šokujícími modely, které nosí. Libuje si v nepřehlédnutelných pokrývkách hlavy či ultra sexy šatech, které si i přes svůj věk padesáti let může dovolit nosit. Možná by někdo řekl, že je to už za hranou kýče, ale k ní to prostě patří. Vždy se snaží překonávat hranice.

Její záliba v třpytivých tónech, zlatu a maximalismu se projevuje i v kolekci doplňků pro módní řetězec H&M. "Doplňky jsou zásadní, nejenže vám umožní hrát si s módou přesně tak, jak vám to vyhovuje, ale dodá outfitu osobitý ráz. Doplňky jsou jako vitaminy," říká Anna.

Hlavně nápadně

Od excentrické stylistky a módní ikony současnosti nečekejte nic decentního, nenápadného, jemného, nebo dokonce přehlédnutelného. Ve svých padesáti letech se sama obléká do miniaturních šatiček, nebezpečně vysokých podpatků a doplňky rozhodně nešetří.

Kolekce pro masově rozšířený řetězec s oblečením plně odráží její osobnost, vkus i životní styl, těžko pochopitelný pro lidi mimo svět vysoké módy. Jakmile se objeví na veřejnosti, nelze ji přehlédnout. Anna je chodící reklama na módu a modla módních fanatiků po celém světě, čehož si je sama moc dobře vědoma.

I proto si ji švédský řetězec vybral. Přestože není pro širokou veřejnost známá jako Versace, Karl Lagerfeld či Stella McCartneyová, kteří také vytvořili limitované série pro masy, o rozruch kolem celého projektu a jeho komerční úspěch se plně starají její fanoušci z řad módních fanatiků a mladičkých bloggerů.

Samotná kolekce hýří zlatem a zářivými středomořskými odstíny tyrkysu, smaragdu a korálu. Pokud při pohledu na ni zažíváte pocit deja vu, pak je to správně. Opulentní styl 80. let prostupuje bižuterií, botami i kabelkami. Nepřehlédnutelné zvířecí motivy protínají celou kolekci, Anna s nimi pracovala více než velkoryse. Hadi a krokodýli se obtáčejí kolem zápěstí a krku a nechybí ani jako hlavní motiv na slunečních brýlích.

Máte-li dostatek odvahy, pak je tu i extravagantní klobouk s motivem páva či zlaté boty na vysokém podpatku.

Ať žije kabaret

Svou první módní kolekci bylo nutno oslavit ve velkém stylu. Party se odehrávala během dnes končícího pařížského týdnu módy. A kde? V kabaretu, kde jinde. Celý Paradis Latin byl vyzdoben zlatem, soškami, sladkostmi, velkými lízátky, bonbony a čokoládou. Sličné ženy roznášely boa, vějíře, paruky, klobouky a papírové obličeje Anny. Ironií bylo, když se Anniným obličejem začali všichni ovívat a vzápětí po ní všichni šlapali.

Atmosféra večírku začala vřít v momentě, kdy se objevila hlavní hvězda večera v obtáhlých tyrkysových šatech s proklatě odvážnými průstřihy. Od stropu přes dav sjela, jako správná královna, na velké houpačce zdobené velkými růžemi a připomínající extravagantní trůn.

Na pódiu se společně s ní objevily spoře oděné tanečnice stylizované do Annina vzhledu a předváděly její kolekci ve třech částech. Velkolepost celé show rozhodně nezklamala.

Anna Dello Russo přivezla trochu bláznivé Itálie do elegantní Paříže, odkud se zítra rozšíří do vybraných obchodů do celém světě včetně pražské prodejny v pasáži Myslbek.