Anna Čtvrtníčková: Jsem normální, jen se občas objevím v kině

K roli Anežky se dostala tak, že natočila narozeninové video pro Ivana Trojana, to viděl režisér Jiří Strach a pozval si ji na schůzku.

Anna Mercedes Čtvrtníčková Narodila se 5. června 2003.

Je dcerou herce Petra Čtvrtníčka a jeho ženy, asistentky režie Vlasty.

Od šesti let zpívala v Dětské opeře Praha, první zkušenosti před kamerou získala při natáčení reklam.

Hrála ve filmech Modrý tygr, Tři bratři, Hodinový manžel, Teorie Tygra, v pohádce Anděl Páně 2 má roli Anežky, které pomáhají anděl Petronel a čert Uriáš.

„Popovídali jsme si, dal mi obří scénář Anděla Páně 2, fakt hrozně tlustej, a řekl, že se ozve. Scénář se mi líbil, vloni v září jsme se nějak domluvili a v prosinci jsme začali točit,“ říká Anička. Na natáčení vzpomíná jen v dobrém, i když v dobových šatičkách jí byla zima.

„Hlavně, že všichni herci byli skvělí. Některé jsem už znala, ale nikdy jsem neměla tak obří roli. Uvědomovala jsem si, že to je velký břemeno, že musím být dobrá.“

I v Národním divadle je spokojená, ve hře Audience u královny hraje britskou panovnici jako dítě, její dospělou verzi představuje Iva Janžurová. „Mám ji moc ráda a doufám, že i ona mě. Je hodná a vtipná. Když nám před představením v maskérně vyrábějí obří účesy, povídáme si. Jsem hrozně upovídaná, a když mlčím, paní Janžurová se ptá, jestli nejsem smutná.“

Jako dcera Petra Čtvrtníčka popularitu znala, protože na procházkách je vždycky zastavilo několik lidí. „Říkali mu, že má hezkého chlapečka, protože mi nerostly vlasy a nenosila jsem růžovou. Teď je asi rád, že se mi daří. I máma. Že už v tomhle věku se něčemu věnuju a baví mě to,“ říká spokojeně. Maminka Vlasta je asistentka režie a byla to ona, kdo kdysi rozpoznal Aniččin pěvecký talent.

„Zpívala jsem pořád a máma říkala, že čistě, tak mě přihlásila do Dětské opery. Tam jsem chodila šest let, pak už jsme neměla čas na tu spoustu představení, co jsme měli. Teď chodím na individuální hodiny.“ Je v osmé třídě, zatím není rozhodnutá, jestli se příští rok přihlásí na gymnázium, nebo na konzervatoř.

Zpívá a hraje ráda, ale nesnáší, když se někdo chlubí, že s ní kamarádí. „Moje kamarádka je Anča Čtvrtníčková a hrála tady a tady, to je strašně hustý! Taky mě štve, že kamarádi objevili moje starý zpívací videa a sdílejí ho. Ježiš, tenkrát mi bylo osm! Jsem úplně normální holka, není na mně nic speciálního, jen se občas objevím v kině. Už jsem se párkrát setkala s tím, že mě někdo chtěl využít. I toho, že táta je slavnej. Naštěstí to poznám celkem rychle.“