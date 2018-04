ANKETA: Kdo nesouloží, ten nežije! Je sex ve vztahu to nejdůležitější?

Žijeme v sexistické době. Kdo neprovozuje sex, nežije! Tak to alespoň vypadá, listujeme-li lifestylovými magazíny nebo sledujeme-li reklamu. Sex je všudypřítomný. Být sexy a žít sexem je in, dokonce povinnost. Ale je to skutečně tak? Jak dalece sex určuje kvalitu vztahu? Jak dalece o ní vypovídá? Je tím rozhodujícím faktorem štěstí ve vztahu?

Podstatné jsou dotyky a důvěra

Říká se, že ukazatelem toho, jestli spolu dva lidé žijí uspokojivě, jsou tělesné dotyky. Umět se pohladit, vzít za ruku, obejmout. Vztahy, kde toto všechno chybí, jsou oprávněně považovány za nefunkční, nezdravé, divné. Je v moci každého páru vytvořit atmosféru natolik příjemnou, aby touha po tělesném dotyku byla samozřejmostí. Bez ohledu na to, jestli divoká vášeň trvá, nebo ne.

"Sex s milencem, nebo milenkou je lepší než s manželem, nebo manželkou. Tak to prožívají skoro všichni zahýbající," píše v knize Když láska zahýbá německý sexuolog Ulrich Clement. "A takřka všichni milenci a milenky cítí vůči manželům a manželkám převahu. Ale to není žádné umění. Všechno působí nově, tajemně, vzrušivě a má to nejistou budoucnost. A není to dáno ani tak zvláštností osoby, jako spíš zvláštností situace," zamýšlí se.

Společnou sexuální historii pár často nevnímá jako bohatství, nýbrž jako zvyk. V lepším případě jako sexuální spokojenost, v horším případě jako sexuální nudu. "Neznamená to, že se ty páry dopustily nějaké chyby. Prostě k tomu došlo. Pro mnohé páry to není žádná ztráta. Přijdou jiné hodnoty: děti, dům, kariéra," tvrdí Clement.

Jiné páry naopak pociťují ztrátu sexu jako ohrožení, důkaz toho, že láska mizí. "Přesně to je důvod mnoha sexuálních konfliktů: ztotožnění lásky s erotikou, čili představa, že důvěrnost s sebou musí přinášet i přitažlivost." Takto vnímaný vztah pak podle sexuologa snáze ohrozí milostná aféra některého ze zúčastněných.

Gábi, 42, VŠ

Není nic krásnějšího než oboustranně uspokojivý sex. Bez toho si vztah neumím představit. Byl by to určitě důvod k nevěře nebo rozchodu. Mám štěstí, že nám to manželem funguje. Aspoň zatím. Možná proto, že se nevídáme denně.

Adéla, 33, SŠ

No, myslím, že se z toho dělá až moc velká věda. Pro dlouhodobý vztah je přece daleko důležitější láska, něha a důvěra. Hlavně ženy dnes podléhají tlaku, že musejí být až do pozdního věku sexy a v posteli se chovat jako dračice. Není to upřímné ani zdravé a vztahu to škodí.

Honza, 47, SŠ

Vztah bez sexu je jako pták bez peří. Sex tvoří koření a samotnou podstatu toho, proč se ti dva dali dohromady.V posteli se všechno srovná, zapomíná se na hádky, rozdílnost povah i postojů. Sex je prostě lepidlo vztahu, asi jediné a vždy fungující. A taky nejkrásnější.

Michal, 49, VŠ

Člověk má tendenci odpovědět, že samozřejmě ano, ale osobně si myslím, že je to zavádějící. Vášeň zaslepuje a později se to vymstí. Po různých zkušenostech jsem toho názoru, že sex je špatný rádce. Nejlepší sex jsem měl s partnerkou, která se pro vztah vůbec nehodila. Byla to tak trochu děvka. A pocit největší harmonie se ženou, která na to zas moc nebyla. Člověk si musí určit priority. Nikdo neuspokojuje úplně všechny potřeby.

Daniela, VŠ, 48

Neřekla bych, že je sex nejdůležitější. Vadí mi jeho neustálá glorifikace. Z čeho pramení? Z macho-patriarchální filozofie. Všechno se dělá pro muže a jeho uspokojení. Žena musí být pořád při chuti, jinak je nežádoucí. Pro stabilní vztah jsou důležitější hodnoty než chvilková rozkoš. Kdo klade sex na nejvyšší příčku, neměl by se na nikoho vázat. Žena takto založeného muže nesmí zestárnout ani onemocnět. Co je to za život, neustále se klepat strachy, že přijde jiná, mladší, hezčí, chtivější?

Zuzana, 36, VŠ

Mění se to. Na začátku sex bezesporu hraje velmi důležitou roli, ale po letech soužití ustoupí do pozadí. To je úplně normální, ale problém spočívá v tom, že vlivem reklamy a romantických filmů lidi lpí na počáteční vášni a odmítají se smířit s proměnlivostí. Chtějí, aby to stále bylo jako během prvních týdnů známosti. Připadá mi pošetilé skákat po 20 letech manželství v korzetu po stole nebo nutit partnera k sexu v převlékací kabině.

Patricie, 44, SŠ

Na tom, aby sex nezevšedněl, se musí pracovat. Když se ale dívám kolem sebe, zjišťuji, že to skoro nikde nefunguje z obou stran. Většinou muž zůstává i po x letech při chuti, zatímco manželku to už moc nebaví. Někdy je to ale i opačně. Myslím, že sex je důležitý, ale rozvádět se v padesáti jen proto, že už to tak nejiskří, je dětinské a nezodpovědné. Řešením je otevřeně si o tom promluvit a zkusit něco, co bude bavit oba. Kamarádka, která je po přechodu a na sex už moc chuť nemá, manžela uspokojuje tak, že mu dělá předlohu. On se na ni dívá, obslouží se sám a oba jsou spokojeni.

Olin, 56, ZŠ

Co je to za otázku? Jasně že sex je na prvním místě. To je přece jádro spojení muže a ženy. Kdo s někým žije bezpohlavně, jako bratr a sestra, není normální a měl by se nechat vyšetřit. Všichni sice nemáme stejný temperament, ale každý si přece může najít partnera, který se k němu hodí, i v sexu. A na to se nemusí študovat žádný knížky, to se prostě pozná!

Renata, 59, VŠ

Je to tak, že kdo žije sexem i v důchodovém věku, pomaleji stárne. Říká to Jane Fondová a já si to taky myslím. Ale těch faktorů je víc. Na prvním místě zdraví. Kde chybí, těžko lze pociťovat sexuální touhu. A nezbytná je upřímnost k sobě, ke svému tělu. Každý musí vycházet z toho, co je mu vlastní, nikoli se po někom opičit. Každý jsme jiný. Ve všem, i v nárocích na sex. A ty jsou v šedesáti jiné než ve třiceti.

Je sex ve vztahu to nejdůležitější?