Za ženami na podpatcích se otočíme, jsou sexy, shodli se muži v anketě

1. Jaká žena a proč vás spíš zaujme - v podpatcích, nebo v teniskách?

Patrik Hartl

PATRIK HARTL, spisovatel a režisér

Záleží na tom, jak se zrovna cítím. Když jsem unavený, zaujaly by mě obě jen v případě, že by kromě těch bot na sobě neměly už nic. Když jsem ve standardním režimu, zaujme mě víc žena na podpatcích, protože jimi klape a podpatky jí pěkně formují lýtka. Navíc vím, že si je vzala zpravidla proto, aby nějak zvýraznila své ženství. Pokud jsem ale sexuálně nevybouřený, zaujme mě i žena v teniskách.

A někdy jsem tak nevybouřený, že mě zaujme prakticky jakákoliv žena.

Albert Černý

ALBERT ČERNÝ, zpěvák Lake Malawi

Musím říct, že nejvíc mě přitahuje žena, která chodí často běhat, sportuje a je akční, v teniskách se cítí jako doma, a když si občas obuje podpatky, můžu obdivovat její krásné nohy.

Scénárista Rudolf Merkner

RUDOLF MERKNER, producent a scenárista

Tak za podpatky na pláži bych se asi otočil. I za teniskami v opeře. Ale zaujaly by mě úplně z jiného důvodu, než se očekává. Ale vážně – já mám rád rafinovanost v rámci stylu a tam rozhodně vždycky zvítězí podpatky.

Štěpán Mareš

ŠTĚPÁN MAREŠ, kreslíř

Každá žena – a nejvíc má žena – mě vždycky a bezpečně mnohem víc zaujme v podpatcích než žabkách, teniskách nebo dřevákách.

2. Jak na vás působí žena v podpatcích?

PATRIK HARTL, spisovatel a režisér

Nejvíc mě přitahují vysoce výkonné ženy v luxusních pracovních kostýmcích, které sice nosí podpatky, ale nepřipadá vůbec v úvahu, aby se s kýmkoliv v pracovní době pářily. Ty mi připadají sexy a vzbuzují ve mně touhu. Podpatky ale často nosí i úplné blbky, které se na nich motají životem tak dutě, až to duní. Ty mi připadají srandovní. Kdybych ale já sám byl žena, snažil bych se spíš podpatky nosit. Myslím, že by mě bavily. Teda pokud by mě v nich nebolely moc nohy.

ALBERT ČERNÝ, zpěvák Lake Malawi

Sebejistě a dynamicky. Taky je hezké, když už hodina pokročí a na večírku si najednou holky začnou sundávat podpatky, protože je po celém dni bolí nohy, a roztančí se bosky. Naprosto jim rozumím a baví mě ta jejich svoboda podpatky odkopnout.

RUDOLF MERKNER, producent a scenárista

Rozhodně rafinovaně. Už to, že žena na nich zvládne chodit, není jen tak. Je to od ní úctyhodný výkon vykoupený minimálně bolestmi nohy. A současně je to záměr, chce, aby zaujala, aby si jí muži všimli. A to já oceňuji, baví mě pozorovat ladnou chůzi v podpatcích. Je to velmi vratké a sebejisté zároveň, prostě sexy. Už jako malý si pamatuji Jeanne Moreau, jak se ve filmu Deník komorné učila chodit v podpatcích, úžasná scéna.

ŠTĚPÁN MAREŠ, kreslíř

Bezbranně, rafinovaně i sexy.

Podpatky opticky prodlužují nohy a to samo sebou žádného muže nemůže nechat chladným – tím nemyslím, že by měl muž za dotyčnou ihned běžet a začít se před ní například odhalovat, roztahovat baloňák a dávat jí neslušné návrhy. Stačí, když se na ni letmo podívá...

3. Chodíte se ženou nakupovat boty? Jaký zážitek to ve vás zanechalo?

PATRIK HARTL, spisovatel a režisér

S manželkou rád nakupuju cokoliv, co mi umožní ji vidět v kabince aspoň částečně svlečenou. Takže třeba prádlo, plavky nebo trička a sukně.

Polonahota mé ženy na veřejnosti mě baví. Zkoušení bot je ale nuda.

ALBERT ČERNÝ, zpěvák Lake Malawi

Mám to rád. Všeobecně se ženou rád nakupuju, protože jí můžu být oporou a lichotí mi, když se mě ptá, v čem se mi bude líbit nejvíc.

RUDOLF MERKNER, producent a scenárista

Ne. Mám to zakázané, prý neumím nakupování správně prožívat a navíc ruším otázkou: Kdy půjdeme?



ŠTĚPÁN MAREŠ, kreslíř

Ano a pro muže je to opravdový zážitek na hodiny. Spousta bot poházených kolem nerozhodné ženy a snad všechny jsou buď moc malé, nebo velké, škaredé, nebo divné, barevné, či nevýrazné, s příliš vysokým, či nízkým podpatkem atd. Většinou to skončí tím, že žena odchází bez bot. Někdy si je ale koupí, hned večer si je obuje, a druhý den končí kdesi vzadu v botníku.

4. Existuje nějaká bota, která vám na ženě přijde vyloženě neestetická?

PATRIK HARTL, spisovatel a režisér

Dřeváky nejsou nic moc.

ALBERT ČERNÝ, zpěvák Lake Malawi

Kanady na gotický metal.

RUDOLF MERKNER, producent a scenárista

Taková ta vepředu hodně široká, celá kulatá. Je to divná bota, ale bohužel ji vidím čím dál častěji.

ŠTĚPÁN MAREŠ, kreslíř

Ne, žena může vypadat skvěle v holínkách i rybářských botách.

V Saint-Tropez jsme s kamarádem viděli půvabnou ženu v antracitových lodičkách se stříbrným, neuvěřitelně vysokým podpatkem a dlouhýma nohama v punčocháčích se zadním švem. Obdivovali jsme ji do chvíle, než nám místní číšník prozradil, že je to muž.

5. Dokážete si představit, že byste někdy chodil na podpatcích?

PATRIK HARTL, spisovatel a režisér

Ne. Hadí kovbojské boty s podpatky ve mně vzbuzují nepříjemné pocity mazlavé slizkosti.

ALBERT ČERNÝ, zpěvák Lake Malawi

Mám doma jedny boty z Londýna, které vypadají jako z Pelíšků, a někdy si je beru na koncert, ale je dost náročné mít je na sobě déle než hodinu. Když si je obuju, mám pocit, že se mi nějak změní úhel pánve, což je divný pocit. V tu chvíli mi dochází, jak hezky to funguje, když si je obuje holka...

RUDOLF MERKNER, producent a scenárista

Ano, chodím v nich do práce, na fotbal a někdy i nakupovat...

ŠTĚPÁN MAREŠ, kreslíř

Ne. Tak jako už nějaký čas nenosím punčochy ani podvazky. Takové jehly by mi přidaly dalších 10 cm a při mé výšce 195 cm bych mezi ostatními vyčníval jak anténa.