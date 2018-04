Anketa mezi muži: Dáváte přednost dovolené s dětmi, nebo bez nich?

Dan, 55 let, zaměstnanec drah, ženatý

Moje vzpomínky na rodinnou dovolenou? Hanička si po výjezdu z Prahy vzpomněla, že nikam nechce a rozplakala se, Adam potřeboval přebalit, na benzince se jim oběma zalíbila nějaká hračka, každých patnáct minut potřebovali čurat, Hanička se v půli cesty většinou pozvracela a dostala neznámou nemoc a pak jsem pořád slyšel: Tady taťko zastav, tady se vyfotíme… Proto jsem si v létě v práci přidával směny, kolegové byli rádi a já měl klid. Děti jsou už velké a jezdí na výlety se školou, nebo s přáteli a my se ženou dáme přednost chalupě a bez dětí.

Karel, 32 let, podnikatel, zadaný

Děti mi nevadí, moje přítelkyně má dva kluky, ale důležitá je separace. V autě sedí spolu, na záchod jdou spolu, v hospodě je posadíš vedle sebe, na pláži si vytvoří svůj hlouček, ty je pak jen z dálky sleduješ, oni tě neruší, ty nerušíš je, a když to dobře dopadne, tak se i ve zdraví vrátíme domů.

Erik, 26 let, student, svobodný

Děti nemám, ale až budu mít, pokusil bych se o dvě varianty dovolené. Jednu s dětmi a jednu bez nich jen se ženou. S dětmi nějakou plnou zážitků, aby neumíraly nudou jako já na dovolené s rodiči. A pak tu soukromou se ženou, bychom si užili jen my dva bez jekotu a protestů, že je s námi děsná nuda.

Tadeáš, 35 let, státní zaměstnanec, ženatý

Svoje děti mám rád, tudíž i na dovolené. Samozřejmě bych si někdy přál, aby tak na půl dne někam zmizely, ale kdyby se tak stalo, asi by se mi po nich začalo hned stýskat. Dovolená se musí dobře promyslet a my jezdíme s přáteli, kteří mají stejně staré děti, jako máme my. Takže jsme pak spokojení všichni.

Pavel, 43 let, novinář, ženatý

Na dovolené jsem s nimi rád, protože jsou to moje děti a jsem rád, když na ně mám dostatek času, aniž bych musel myslet na to, co mě druhý den čeká v práci. Od rána do večera být jenom s nimi, je prostě fajn.

Pavel, 40 let, manažer, zadaný

Jsem bezdětný a mám tak nějak pocit, že to tak už zůstane. Takže dovolené s dětmi mě krásně míjejí a já si nemusím dělat starosti. Naopak mě děti cizích lidí dost obtěžují. Třeba když jdete na večeři do hotelu a malí caparti jsou prostě všude a všechno se jim podřizuje, takže nemůžete projevit nesouhlas třeba v situaci, kdy mi cizí dítě málem leze do mého talíře s jídlem. Vlastně se někdy na dovolené cítím dost diskriminován za to, že sám děti nemám.

Michal, 37 let, šéfredaktor, ženatý

Letos budeme poprvé týden bez dětí na jižní Moravě u Mikulova a Valtic. Naplánoval jsem tour po malých vinařích, spaní po penzionech. Těším se jak malé děcko. Ale mít dovolenou úplně bez dětí, to si neumím představit. Je fajn, když si užijeme obě verze.

Štěpán, 26 let, student, svobodný

Mezi mými přáteli je ještě málo těch, kteří mají děti. Ale když někam vyrazíme, zpravidla je bereme sebou a mohu říct, že mi to ale vůbec nevadí. Je s nimi sranda, baví mě to, jak všechno objevují a je pro ně třeba zážitkem pozorovat půl hodiny šneka, co leze po silnici. Mě čas s dětmi baví a těším se, až jednou budu mít ty svoje a pozorovat s nimi půl hodiny cokoliv.