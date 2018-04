ANKETA: Co byste dělali poslední den před koncem světa?

Martina Formanová, spisovatelka, manželka Miloše Formana

Vypnula budík. Nikoho bych nikam nerozvážela. Dala si k ranní kávě čerstvě upečené kokosové makrónky. Hrála stolní a karetní hry s rodinou. K obědu domácí linguiny s mušlemi. Procházka se psy, rekapitulace. K večeři vše, co jsem si dosud odpírala.... Bezpečně bych jedla ještě ve chvíli skutečného konce.

Petr Šmolka, psycholog, poradce pro partnerství a rodinu

Proč ten podmiňovací způsob? Dotaz by měl znít: Co budete dělat 20.12., tedy poslední den před koncem světa? Já to mám jednoduché: budu likvidovat resty, třeba právě odpovědi na nejrůznější ankety, s nimiž se vždy na konci roku trhají pytle. Naštěstí se mě už snad nebude nikdo ptát na novoroční předsevzetí pro "rok poté", tedy pro rok 2013.

Osmany Laffita, módní návrhář kubánského původu

Na to je jednoduchá odpověď - pártyyyyyyyy!

Hana Horáková, kapitánka basketbalové reprezentace

Vůbec nevěřím na konec světa, ale kdyby měl nastat, tak bych chtěla poslední den být se svými nejbližšími a užívat si den, co nejvíc to jde.

Martina Hráská, předsedkyně o.s. Dlouhá cesta

Pozvala bych všechny nejbližší, rozdala bych jim vánoční dárky, které mám už zabalené. A večer bychom si dali bramborový salát a kapra. A snědla všechno cukroví, když už jsem se s tím pekla...

Bára Basiková, zpěvačka

Byla bych se všemi svými dětmi a všichni bychom si prohlíželi fotky, když byly děti malé, a vzpomínali na všechno hezké, co jsme prožili.



Jan Burian, písničkář

Nejspíš bych se choval normálně, protože bych nevěřil, že se to opravdu stane. V novinách se toho nakecá... Teď zrovna někdo říkal, že jsme takoví hlupáci, že si zvolíme Miloše Zemana za prezidenta, tomu taky nevěřím...

Eliška Břízová, manželka Vladimíra Dlouhého

Zašla bych ráno do Holešovické tržnice, nakoupila bych čerstvou zeleninu a další suroviny, pozvala bych rodinu, je nás asi 15, a uvařila bych dýňovou polévku, přidala bych bylinky z našeho záhonku, upekla kuře, k tomu šťouchané brambory s cibulkou, a buď jablečný kompot, nebo klasický tažený jablečný závin. Nazdobila bych stůl a seděli bychom kolem jednoho stolu.

Tereza Maxová, topmodelka a patronka Nadace Terezy Maxové dětem

Moje strategie by asi byla – dělat do poslední chvíle jakoby nic, abych zbytečně nestresovala děti.



Eliška Kaplicky, manželka zesnulého architekta Jana Kaplického

Celá rodina bychom se s přáteli sešli u nás doma a oslavovali nový začátek.



Kateřina Hrachovcová, herečka

Pokud by něco nastat mělo, dělala bych, že nic se neděje... A sledovala bych tiše ostatní, nechala bych čas plynout a nebála se ničeho. Ale dle diáře mám na programu jógu, vánoční setkání a určitě půjdu na procházku s Punťou. Třeba na Petřín.

Natálie Kocábová, zpěvačka a spisovatelka, dcera Michaela Kocába

Zakopala bych všechny své texty do země, zavolala svým známým, koupila rodině hamburgery a milovala je! Život by byl i tak skvělý...

Iva Pekárková, spisovatelka

Stála bych po vzoru dávných řečníků na bedně od mýdla na nějakém veřejném místě a volala na lidi: "Vůbec se nedivím, že musí nastat konec světa. Když je celé lidstvo tak blbé, že takové pitomině věří, je třeba ho vyměnit."

A co máte v plánu na 20. prosince vy? Napište nám do Kavárničky.