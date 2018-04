ANKETA: Jakých vlastností si ženy u mužů nejvíce cení?

Petra, 25 let, dokumentaristka a herečka, zadaná

Pro mne je nejdůležitější humor a myšlenka.

Jolana, 38 let, právnička, rozvedená

Na muži je nejdůležitější pracovitost a smysl pro rodinu, kterou neopustí kvůli chvilkovému okouzlení nebo vzplanutí.

Anit, 26 let, šéfredaktorka módního webu, zadaná

Pro mě jako pro ženu je na muži nejdůležitější to, zda je na něj spolehnutí. Považuji za zásadní, že má muž pevný charakter a morální zásady. Se svým partnerem musím sdílet stejné hodnoty, jinak pro mě vztah není perspektivní.

Jana, 49 let, sociální pracovnice, vdaná

Na muži je nejdůležitější charakter. S mužem bez charakteru se nedá žít (alespoň ne dlouho). Charakterní mužskej je jako skála: někdy na ni narazíš, ale většinou je o co se opřít.

Eva, 25 let, studentka, svobodná

Co preferuji na mužích? Na základě dlouhodobého pozorování můžu stanovit několik mých preferencí: jakýkoliv šílenec, podivín, blázen, nad 190 cm, nebo prostě nejvyšší muž v baru, nedostupný, energicky naladěný optimista, což se výborně to hodí k mému línému pesimismu, muže, co ví, co chce, ale zároveň nezešílí z někoho, kdo ani neví, jestli s hořčicí nebo s kečupem...

Iveta, 25 let, zadaná

Myslím, že by to měla být tolerance, zodpovědnost, nadhled, veselý duch a smysl pro rodinu.

Lucie, 24 let, studentka, svobodná

Podle mě je na muži nejdůležitější dobrota v očích, charisma a mužnost. V mém případě rozhodně nesmí chybět hudební sluch a manuální zručnost. Nejvíc sexy jsou pro mě muži, kteří umí tančit.

Nathalie, 22 let, fotografka, zadaná

Smysl pro humor, spolehlivost, když mě podrží v situacích, kdy to nejvíc potřebuju. A když si se mnou umí povídat o čemkoliv.

Zuzana, 50 let, státní zaměstnankyně, svobodná

Asi je to v každém vývojovém stupni u ženy rozdílné. Od bezpečné jízdy na sáňkách, přes svaly modrookého blonďáka severského typu, nic nepotřebuji, jen aby mi rozuměl, jemné pohlazení po vlasech vrásčitou rukou... Je to různé.

Eliška, 25 let, studentka, zadaná

Nejdůležitější je, co má v hlavě, v kalhotách a v peněžence. Podle těchto tří jednoduchých zjištění se pozná všechno!

Anketa mezi muži: Jaké vlastnosti na nás ženy obdivují?

Jakub, 36 let, farmaceutický reprezentant, svobodný

Sebevědomí, smysl pro humor a dobrá finanční situace (to sice není vyloženě vlastnost, ale je to pro většinu ženských důležité).

Jan, 28 let, lahůdkář, zadaný

Ženy obdivují muže, kteří mluví jako knihy, ale berou si muže, kteří vaří jako z kuchařské knihy.

Honza, 22 let, student, zadaný

Podle mě je pro ženu nejdůležitější, když má v chlapovi jistotu. Jakože si může být jistá, že z lovu přinese ten kus mamuta, a když půjdou kolem jeskyně divoké šelmy, že je odežene. A když se ona bude klepat strachy, tak on ji k sobě přitiskne těma svýma prackama a všechno bude v pohodě. I když, přiznejme si to, ty ženské jsou stejně daleko silnější než my, nás mají jen tak pro pocit, že jsme jim dobří na plození dětí.

Václav, 27 let, grafik, ženatý

Já si myslím, že si ženský cení sebevědomí, což třeba já nemám, když je na něj spolehnutí, to třeba na mě je. Je alespoň trochu zručný a dokáže se finančně postarat. Jo a taky aby byl kreativní romantik!

Jan, 22 let, hokejista, zadaný

Poznání, že nejsilnějším svalem mužovým je srdce. A vlastnost, kterou ženy na mužích milují ze všeho nejvíc? Stručnost.

František, 24 let, podnikatel, svobodný

Možná by stačilo, kdyby šel k porodu…Nevím, neptal jsem se. Tipoval bych sebevědomí, smysl pro povinnost a velké srdce, ale možná že s takovým chlapem by byla nuda. Co třeba rozměry plemenného býka, temperament španělského tanečníka tanga a pohádkové bankovní konto ve Švýcarsku?

Ondřej, 43 let, středoškolský učitel, zadaný

Myslím si, že pro muže je důležitá vyrovnanost vlastního já. Asi není nic horšího, než když žena začne rozeznávat jisté labilnosti. Muž by měl být asi i citlivý a naslouchat tomu, co mu žena říká. Netvrdím, že je to lehká práce, ale dá se to naučit. Peníze, to je asi jasná věc. A nakonec být dobrým milencem. Nebo na začátek?