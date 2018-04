ANKETA: Jaká má být ideální partnerka? Zeptali jsme se mužů

Pavel, 53 : Musí mě milovat, obdivovat, zbožňovat. Takovým tím způsobem, kdy si prostě nemůže pomoc. Sice vidí a vnímá a rozumí, že objekt jejího zájmu, tedy já, je, eufemisticky řečeno, ne zcela dokonalý, ale stejně nemůže jinak, než ho zbožňovat. Trochu se stydí za svou závislost (na mně), protože je jinak dost nezávislá. Takže tím neobtěžuje, ale při tom to jasně projevuje ve všech rozhodujících životních situacích.

Estetika pochopitelně hraje důležitou roli. Je krásná zajímavým způsobem. Její krása musí mít hloubku, musí tam být „něco“, ten typ půvabu, co vydrží i hlodání času a pořád tam zůstane kouzlo půvabu. Vnuci jednou řeknou: babička musela být za mlada krásná, že jo, dědo?

Nenudím se s ní. Protože ona se nenudí! Život ji baví a vesmírná energie jí protéká a vyvěrá z ní pro všechny kolem jako osvěžující pramen živé vody. Nezkazí žádnou legraci, ať už jde o sport, či konverzaci. A hlavně, pořád tu je jeden program, který nás spolu baví, bez ohledu na to, kde právě jsme.

Aleš, 35 let: Nejvíce si vážím žen, které vychovávají děti a zajišťují pro rodinu teplo rodinného krbu. Mojí ideální partnerkou může být buď taková matka dvou dětí, nebo žena takto popsaná, která by chtěla mít ty děti se mnou. Ideální partnerka musí mít k partnerovi respekt a úctu, musí být spolehlivá a důvěryhodná, nelhat, nezahýbat. Nechci s ní hledat primárně štěstí, ale budovat společné dílo a chci, aby i ona to to tak chápala.

Žena, která je ve vztahu nespokojená, jej ukončuje, ale muž nikoli. Proto je to ona, kdo musí mít určitou míru nadhledu a neřešit věci typu, že někde zůstala špinavá ponožka. Preferováno je, že se k sobě budeme vzájemně chovat jako na královském dvoře: já k ní jako ke královně a ona ke mně jako ke králi.

Karel, 55 let: No, v mém věku… Pokud nesmrdí a není tlustá, už mi vlastně nevadí nic. Jestli mi dá a nechce za to prachy, zatleskám.

Petr, 54 let: Vzhledově musí být na poměrně vysoké úrovni. Dokáže-li manželka potlačovat ve vztahu emoce, je to pozitivní, ovšem ne v případě, že se hromadí, aby posléze s nečekanou intenzitou vytryskly nepředvídatelnou erupcí.

Vzdělání se jistě hodí, pokud manželce vysvětlujete fyzikální jevy či jiné úkazy vašich obsáhlých znalostí historie, zeměpisu, ekonomie, filozofie, ba dokonce geologie. Neopravuje vás, shovívavě se neusmívá a neodkazuje na Google. Jistá vyváženost intelektu je vhodná, například proto, že doučování společných potomků rádi přenecháváme svým ženám.

Co by měla ideální životní partnerka umět? Požadavky nás mužů se jistě značně liší. Nebudu se detailněji zmiňovat o umech, které očekáváme v posteli, je vítáno, když se partnerka vyzná v základních činnostech umožňujících bezproblémový chod domácnosti, příkladně slaboproudá elektřina, úklidové práce různého charakteru a intenzity, malování interiéru (štukování již jen jako nadstavba), drobná truhlařina, vaření, pečení i grilování. Další dovednosti jsou otázkou vkusu každého muže.

Francois, 49 let: Jsem romantik, proto je pro mě v definici zásadní náš milenecký vztah. Co se týče vzhledu, mám úplně jasno: velikost podprsenky 75D (lze připustit i C), kalhotky S (M je již diskutabilní.). Nošení obojího striktně nevyžaduji, pouze v případech, kdy jde dotyčná někam beze mne, trvám na obou dílech! Pokud dojde k výlevu emocí, zamhouřím obě oči, nic neřeším, za chvíli se stejně vzdálím. Vzdělání není důležité, středoškolské stačí. Ostatně příjemně svěží milenka žádné vyšší mít nemůže.

Honza, 48 let: Fyzicky i chováním přitažlivá, ani hubená, ani tlustá, vysoká ideálně 160-180 cm, přiměřeně sportovní postavy. Ta přitažlivost obnáší i lehkou vyzývavost, prostě se dáma musí chovat maličko jako děvka, ale zase ne moc. Emočně pokud možno vyrovnaná, občasný úlet se dá samozřejmě tolerovat. Vzdělání ideálně střední, nebo vysoká škola, ale všeho s mírou, velká vědkyně nebo echt intelektuálka není to pravé. Vítány jsou zájmy a dovednosti v oblasti domácích prací, sexu, případně i dalších oborech, a přiměřený zájem o moji osobu. Vlastní zájmy jsou důležité, aby se děvče dokázalo samo zabavit a nevyžadovalo neustálou pozornost. Těmto představám nezřídka vyhovují bývalé aktivní sportovkyně.

Martin, 46 let: Před lety jsem narazil na ženský časopis a zaujala mě rozsáhlá anketa s obřím titulkem “Jaký má být ideální manžel?“ Psala ho žena a já se smál, až se za břicho popadal. Chtěl jsem napsat redaktorce a zeptat se jí, jak moc se ona sama považuje za super partnerku, která si ideálního muže zaslouží? Dle mého, neideální žena/muž si nezaslouží ideálního partnera. Až si zametete před vlastním prahem, tak začneme řešit, jaký má být protějšek! Teď vidím, že se stejně hloupou otázkou se lze setkat i v takzvané „neslepičí“, tedy mužské společnosti. To je ale zklamání!

Milan, 38 let: Postava musí být proti světlu vidět, zadeček do ruky a prsa do dvou, menší faldík nevadí, „madla lásky“ jsou přípustná. Měla by být hezká i bez make-upu, když se ráno probudím, poznat, že je to ta, s kterou jsem usínal. Měla by být emočně stabilní - někdy slza, jindy úsměv, ale nezneužívat těchto zbraní. Je fajn, když je natolik inteligentní, aby chápala, o čem doma mluvím, mít vlastní názor a sebevědomí. Vítá se dobrá kuchařka, milenka a utěšitelka, o večerech přítulná bez bolesti hlavy. Musí mít své koníčky a respektovat mé. Lehce žárlit na kamarádky, ale nesvazovat.

Pavol, 49 let: Nesnáším tlusťošky a anorektičky, vadil by mi zápach, pokažené zuby, špatná hygiena. Líbí se mi, když něžnější polovička ráda při sexu experimentuje, nikoliv jen pasivně „drží“. To je tak asi všecko, nejsem typ na lásky na jednu noc, s tou mou už jsme čtvrt století a jinou jsem nepoznal a vůbec se za to nestydím.

Marcus, 53 let: Takovou otázku jsem si nikdy nepoložil. Oceňuji, že mě nadměrně nebuzeruje, sexu se brání přiměřeně a zároveň mě nechá v klidu pracovat a relaxovat. Sním s chutí vše, co uvaří, a bytové či jiné ženské doplňky, bez kterých nemůže být, přijmu jako nutnou „investici“. Funguje to.

Zároveň je krásná, půvabná a nekonfliktní. Provází mne po dlouhá léta strávená v dobrém i ve zlém, od mládí do zralosti. Těžká období s ní po boku nenastávají. Milujeme se, i když o tom nemluvíme každý den. Dopřáváme si navzájem pocit volnosti a určité svobody, která v nás vzbuzuje pocit nespoutanosti a zároveň táhne do bezpečí domova.