Průzkum: Kdo jezdí do práce na kole, má méně stresu, zato chuť k sexu

Pokud cítíte, že se váš život díky pravidelným projížďkám zlepšil, nejste v tom sami. Organizátoři kampaně Cycle to Work Day vyzpovídali 2 500 Britů a Britek, kteří se vzdali aut i hromadné dopravy a do práce jezdí na kole. Za pozitivní změnu to označila naprostá většina z nich, cituje výzkum deník Daily Mail.

Celých 89 % dotazovaných uvedlo, že jim každodenní cyklistika pomáhá po práci "vypnout", domů se pak vracejí v lepší náladě. To zase prospívá komunikaci s partnerem a rodinou. Až 66 % účastníků tvrdí, že se jejich vztahy zlepšily právě díky cestování na kole, a 39 % procent dokonce pocítilo změnu k lepšímu i v sexuálním životě. Mají prý více energie.

Úspěchy pak zaznamenávají nejen doma, ale i v zaměstnání. Necelá polovina prý lépe zvládá zátěžové situace, 82 % celkově cítí méně stresu. Třetina si připadá kreativnější, nejlepší nápady prý mají právě za jízdy. A 15 % účastníků ankety má pocit, že jejich kariéra stoupá rychleji než v případě kolegů, kteří cyklistice moc nedají.

Podle sčítání v roce 2011 cestuje do práce na kole 760 tisíc Britů a cílem kampaně Cycle to Work Day je aspoň milion. U nás se o podobnou kampaň stará sdružení Auto*Mat. Podle jeho údajů by Češi chtěli na bicyklu cestovat více, ale mají strach. Trápí je nepřehledný provoz ve městech, nepravidelná infrastruktura a také obavy z krádeže kola. Odradí nás i ošklivé počasí.

