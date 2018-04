ANKETA: Co byste si ze všeho nejvíc přála ke Dni matek?

Petra Pavičová

Petra Pavičová, manažerka T-Mobile, 39 let, děti 11 a 13 let

Já ocením už jen to, když si vzpomenou. Miluji ale květiny a od dětí dárky, které samy vyrobí. Jak říká má kamarádka: květiny ve flakonku také potěší. Ze všeho nejvíc by mě ale potěšil pohodový den s rodinou a přáteli bez jakýchkoliv rušících elementů.

Barbora Nováková, na mateřské dovolené, 36 let, dvojčata 1,5 roku a syn 5 let

Mně by se líbilo, kdyby Den matek probíhal tak, že by si matka "hodila nohy na stůl" a nikdo by po ní nic nechtěl a mohla by si třeba číst. Mám děti malé, ale sedmikrásky ze zahrádky by přinést mohly, ale to dělají i mimo svátek. Takže bych si asi nejvíc přála nějakou nerušenou chvilku.

Pavla Bolfíková, nezaměstnaná, 56 let, dvě dospělé dcery

Každá maličkost potěší, hlavně když si děti vzpomenou.

Hanka E., na rodičovské dovolené, 40 let, děti 4 a 7 let

Svátek matek neslavím, ale když už se ptáte, přála bych si, aby si zaměstnavatelé uvědomili, kolik toho matky dělají a trošku nám pomohli aspoň zkrácenými úvazky. Já sama jsem práci aktivně hledala sedm měsíců, z toho byla tři měsíce v evidenci úřadu práce. Nakonec jsem získala roční kontrakt na zkrácený úvazek a posunula se profesně i jazykově, ale byl to boj. Četla jsem, že podle průzkumu poradenské firmy LMC je zkrácených úvazků jen pět procent. Přitom čtyři rodiče z deseti by tak pracovat chtěli a já sama znám takový maminek i otců hodně.

Eliška L., na mateřské dovolené, 41 let, děti 2 a 11 let

Já bych si hlavně přála minimum MDŽ, Dnů matek, Valentýnů a Prvních májů s těmi všemi kvetoucími třešněmi apod. A taky míň stresu!

Nikola Dvořáčková, specialista Back Office, 33 let, syn 6 let

Nejhezčí dárek je namalovaný obrázek od syna.

Mirka Lebedová, obchodní zástupce, 34 let, synové 4 a 6 let

První, co mě napadne, je půl dne bez dětí. Stejnou radost mi ale udělá, když pojedeme všichni někam na výlet a strávíme celý den spolu a v pohodě jako rodina. Těch chvil, kdy jsme všichni spolu, je totiž zatraceně málo.

Lenka Suvarinová, na mateřské dovolené, 24 let, dcera 1,5 roku

Přiznám se, že nejraději bych se vzbudila s tím, že celý den nemusím vůbec myslet na své krásné batole, nemusím vstát, nemusím kojit, nemusím vařit, ani uspávat. Bohužel tento rok má manžel na Den matek službu, takže mne čeká pracovní svátek.

Kamila Jahodová, majitelka manufaktury na sportovní oblečení, 35 let, dcera 12 let

Den volna, masáže, sauna a podobně, hlavně nic nemuset.

Jana Ptačinská - Jirátová, pracuje v tiskovém oddělení ZOO Praha, 30 let, syn 2 roky

K prvnímu Dni matek, který jsem kdy slavila, jsem dostala od tříměsíčního syna Vojty rozkvetlou pažitku. Myslím, že tento dárek se už těžko něčím překoná. Ale pokud bych si měla něco v tomto uspěchaném čase přát, pak by to byl výlet do přírody, chvíle na dobrou knihu a úsměv mých blízkých.

Hana Shánělová, rozhlasová moderátorka, 38 let, dcera 2 roky

Od naší dvouleté Kačenky bych si přála, abych se na jejím hodnotovém žebříčku vyšplhala před dudlík, a od miminka, které se brzy narodí, bych nutně potřebovala, aby mě ještě týden nechalo dýchat, abych nemusela mluvit v rádiu jen v jednoduchých větách.