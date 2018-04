ANKETA: Dáte o víkendu přednost upalování čarodějnic, nebo líbání?

Pavel, Brno, 28 let, živnostník, ženatý

Víte, moje Markétka si na tu romantiku velmi potrpí, takže budu muset najít ten nejkrásnější strom v parku a nejlépe růžově kvetoucí, to je totiž její oblíbená barva. Takže rozhodně bude jaro ve znamení lásky. Upalovaní nepraktikujeme, protože to s sebou nese spoustu rizik. Zafouká špatný vítr a od ženy vám chytne třeba les či park, a to bych se pak příští jaro se svou novou ženou neměl kde líbat.

Mirek, kuchař, 44 let, ženatý

Moje žena bere líbání pod rozkvetlým stromem jako provokaci. Když se pokusím tento zvyk u nás v rodině nahodit, řekne, že mám jít pryč. Nevím, asi se tedy raději zúčastním pálení čarodějnic a budu doufat, že se mezi nimi objeví i moje žena a dá mi políbení.

Bohdan, 39 let, podnikatel, ženatý

Rád bych líbal ženu pod rozkvetlým stromem a nejen tam, ale nejspíš budu pálit čarodějnice a starý splíny s mými kolegy z firmy. Firemní pálení čarodějnic je totiž povinností každého dobrého ředitele.

Jan, student, 26 let, svobodný

Věřím, že zvládnu obojí: pohanský svátek v sobotu i nedělní mnohem sympatičtější alternativu k Valentýnu, který v posledních letech zasekl své drápky i v české kotlině.

Marek, 28 let, manažer, svobodný

Já první máj zásadně neslavím, dělá se mi zle ze všech svátků lásky, třeba i z Valentýna, i když vím, že tohle je trochu něco jiného. Nemám to rád hlavně proto, že skoro pokaždé na tyto zamilované dny nemám nikoho, koho bych mohl olíbat třeba jenom pod lustrem. Ale na čarodějnice se těším, tam jde totiž o zábavu, pivo, kamarády a jaro.

Jaroslav, 44 let, státní zaměstnanec, ženatý

Nikdy jsem k ženám nechoval inkviziční postoj, ani po dvaceti letech společného soužití nemám chuť upalovat svoji ženu. Políbení mi postačí.

Dan, 22 let, student, svobodný

Je tu také možnost brát celou věc z hlediska kanibalismu. Na první máj ženu políbit, upálit a pak sníst. Láska prochází žaludkem, ne? Já bych ovšem a samozřejmě volil variantu polibku.

Luboš, 26 let, kulturní manažer, zadaný

S mou "ženou" chodím rok a půl a vzhledem k tomu, že jsem se s ní včera po telefonu od 23:45 do 4:15 hádal o tom, jestli náš vztah kvůli mé pracovní vytíženosti nevnímám spíše jako čas na odpočívání a relax, místo abych s ní byl schopen vést hlubší intelektuální dialog, měl jsem chvílemi chuť ji opravdu upálit. Nicméně už se strašně těším, až ji budu moc pod květy políbit.

Adam, 29 let, zadaný

Rozhodně obojí! Nejdřív políbit a pak upálit.

Petr, Zlín, 26 let, student, zadaný

Ženu bych neuhodil ani květinou, takže o nějakém upalování nemůže být ani řeč. Je pravda, že mi má přítelkyně někdy pořádně pije krev. A já jí občas dokážu taky pořádně zvýšit krevní tlak. Ale jaro je jaro. A rozkvetlé stromy a keře s lidmi dělají divy. Mě nevyjímaje. Vášnivé líbání se ženou pod květy třešní je pro mě zkrátka neodmyslitelný jarní rituál.