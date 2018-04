ANKETA: Co vám nejvíc vadí na ženách? Zeptaly jsme se mužů

"Samozřejmě mi vadí hašteřivost," zmínil známý rodinný terapeut. Ze všeho nejvíc však nemá na ženách rád úpornou snahu, aby v nich náhodou někdo neviděl ženu.

"Což demonstrují nejen oblékáním (fascinují mě například kalhoty s rozkrokem kdesi u kolen), obhroublou mluvou (i dlaždičům při ní vypadávají kladívka studem z jejich mozolnatých rukou), vztahem k sexu (oscilují mezi kudlankou nábožnou a správně vyschlou fošnou), ale i chováním, které připomíná (do běžného života přenesené) jednání profesionálních domin," uvedl Petr Šmolka.

Martin, 55 let, ředitel marketingu

To je jednoduché: lhaní.

Jan, 36 let, novinář

Na ženách mi nejvíc vadí, když zanedbávají muže.

Jiří, 50 let, malíř pokojů

Nemám na ženách rád panovačnost a alkohol - v té horší podobě.

Petr, 52 let, lyžařský instruktor

Na ženách mi nevadí vůbec nic, mám je rád, často se mi hodně líbí i proto, že jsou ženské a jsou jiné než já. Nevadí mi blondýny, nerozhodné řidičky ani lovkyně na kolečkových bruslích. Už vůbec mi pak nevadí babičky, které pomalu přecházejí silnici nebo které musím nechat sednout v tramvaji. Ale někdy mi vadí maminky řvoucí na své děti a vůbec se mi nelíbí ženské vzpěračky.

Jaroslav, 28 let, programátor

Kouření a sklon k pomlouvání.

Tomáš, 49 let, popelář

Že mají rozum. Jinak by neřešily, že jsme my muži nerozumní.

Josef, 47 let podnikatel

V první řadě mi vadí vulgarita (sex je výjimkou) a zanedbaný zevnějšek (pokud samozřejmě neleží v horečkách apod.). Za druhé pak nemám rád hašteřivost a překrucování (nebo dokonce manipulaci). Myslím, že obecně rozšířenou bolestí žen, které udělaly nějakou špatnou zkušenost s muži (nebo ji jen za špatnou považují), je to, že přistupují k seznamování s jiným mužem už s předsudkem, že jim potenciálně ublíží taky. Vytvářejí si jakýsi model a do něj se snaží muže vměstnat, místo aby hledaly, co je v něm dobrého. Když se to nepovede, frustrace zesílí. Tak taková zablokovanost až zabedněnost mi taky vadí. Zde bych si dovolil říci, že navzdory všeobecně rozšířenému názoru jsou na tom muži líp. Sice se říká, že muži mají "svůj typ", ale ve skutečnosti, když je žena okouzlí, jdou za pravým opakem.

Karel, 58 let, podnikatel

Špatně se s nimi mlčí.

Vlastimil, 44 let, technik

Na ženách mi nejvíc vadí, že neunesou víc piv najednou. Ale vážně: asi jen posedlost nakupováním.

Petr, 19 let, student

Že za nic nikdy nemůžou.

Jan, 26 let, novinář

Pokud nemá žena smysl pro humor, většinou si s ní nemám po chvíli co říct. Nemám rád ženy, které v sobě kombinují sklon k hysterii, přehnané a ničím neopodstatněné sebevědomí a buranské vystupování maskované jako vystupování dámy. Většinou už je poznám podle trička. Kolega pro ně razí pojem ŽK - ženy krávy. Vše výše zmíněné však z mého pohledu samozřejmě platí i pro muže.

Pavel, 32 let, manažer

Když očekávají, že muž něco udělá, ale on to neudělá, protože netuší, že to má udělat. Ženy mají do určité míry jiný způsob myšlení než muži.

Co je na ženách nejhorší? Napište nám do diskuse.