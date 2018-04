Animáci mají problémy ve vztazích jako my

Spárované animované postavičky to mají v lecčems jednodušší než my. Děti by příhody o rozvodovém řízení, nevěře nebo domácí "Itálii" asi ani nebavily. Ostatně traumatizovat se dají i jinak. V žádném případě však neplatí, že by měly animáci na růžích ustláno. Budoucnost je nejistá.

Kromě solitérů typu Rákosníčka a Krtka, kteří si vystačí sami se sebou a vedou spíše samotářský styl života, je sice říše animovaných postaviček hojně zabydlena více či méně spokojenými páry, leč při bližším ohledání i oni schovávají kostlivce ve skříni.

Klasickým příkladem je Šmoulinka, svobodná matka, která sice žije ve vesnici, plné, ehm, chlapů, ale otce Šmoulíčka nevidět. Těžko říct, zda-li se jednalo o známost na jednu noc se švarným cizincem, či otec ze strachu z odpovědnosti utekl, nebo má Šmoulinka temnou minulost. Jisté indicie by mohlo poskytnout jméno šéfa modrých trpaslíků – Taťka Šmoula je možná větší kanec, než si všichni doposud mysleli. My každopádně razíme teorii, že otcem Šmoulíčka je Gargamel, kterého Šmoulinka odkopla a on se proto ze zášti snaží Šmouly vyšmoulovat z povrchu planety.

V říši pohádek se nad malými tvory vůbec stahují mračna. Až na svatojánského Broučka a Berušku, kteří snad mají naději, či stařečky, starající se o Makového mužíčka, kteří se nějakým zázrakem dožili požehnaného věku bez nějaké větší krize, to nevypadá vůbec dobře.

Posuďte sami - včelka Mája by udělala nejlíp, kdyby s dosažením plnoletosti okamžitě opustila úl, protože z Vilíka nic jiného než lehce natvrdlý trubec nikdy nebude. Už teď nejraději ze všeho spí. Ferda Mravenec je sice štramák a správný chlapík, ale Beruška je zase tak trochu rajda, se kterou mu pšenka nepokvete. To Maková panenka je sice vzorem cudnosti a dobrých mravů, ale motýl Emanuel má hlavu věčně v oblacích a po mnohaletém vztahu je s největší pravděpodobností závislý na opiu. Sluneční panenka a dešťový panáček žijí už roky odděleně a mají potíže se vůbec potkat.

Svět dětí je zdá se také bez perspektivy. Knoflenka se s Neználkem rozešla pro nepřekonatelné rozpory rovnou po návratu ze Slunečního města. Jemná, citlivá a poněkud plachá Štuclinka se vlivem soužití s prudkým a impulsivním Zachumlánkem stává čím dál více neurotickou a dá se předpokládat, že se dříve či později zhroutí, nebo se uzavře do sebe. Vztah Macha a Šebestové postupně sejde na úbytě, neb si po společně vystudovaném gymnáziu uvědomí, že spolu čím dál více žijí jako bratr a sestra. Mach začne toužit i po jiných ženách a Šebestová se zamiluje do dvakrát trestaného Horáčka, jehož styky s ruskou mafií mu v devatenácti přinesou první Porsche.

Ti, co spolu dokázali vydržet do dospělosti, to už snad nějak dotáhnou do konce. I když... Manka je sice chápavá žena a vzorná manželka, ale jakmile se z Cipíska stane jičínský právník, začne jí být Řáholec malý. Rumcajsovo chlapáctví se postupně promění v otevřenou tyranii a poté, co krizi středního věku vyřeší nevěrou s dcerou rychtáře Navrátka, naváže Manka vztah se starostou Humpálem. V Jičíně to vůbec nikdo nemá lehké – ševcovský tovaryš Kuba se k Rumcajsovi, který v něm vidí náhradního syna, nakonec nepřidá a vše vyřeší tak, že se Stázinou utečou z dosahu knížecího správce Kolomajzníka do Plzně.

Ale abychom nebyli zbytečně pesimističtí - vypadá to, že alespoň Kuba a Anče směřují k lepším krkonošským zítřkům. On je sice poněkud bojácný trouba, ale ona to skvěle vynahrazuje svojí rozhodností a zdravou rázností, která Kubovi vlastně vyhovuje. Mají se rádi a poté, co skončí službu u Trautenberka, se odstěhují do vlastního a založí si živnost. A budou si žít jako v pohádce.