Anička bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Pomozte jí koupit tříkolku

Vážné choroby se dostavily i přesto, že se Anička hned po porodu ukázala jako velká bojovnice a obě jsme se po propuštění z nemocnice hned vrhly na rehabilitaci Vojtovou metodou.

Po oznámení diagnózy jsme pokračovaly v kolotoči rehabilitací, vyšetření, lázeňských pobytů nebo operací na prodloužení zkrácených svalů a šlach na nohou.

Vyplatilo se to, v pěti a půl letech Anička zvládla své první samostatné krůčky o francouzských holích. Nenachodí kilometry, ale těch několik desítek metrů, které zvládne, je pro mě nesmírná pomoc.

S manželem jsme oba byli vždy sportovně založeni a lásku k pohybu jsme chtěli předat i dcerám. V roce 1999 se nám narodila druhá dcera Eliška a letos v březnu Janička.

Postupně jsme zjistili, že jako rodina se společně můžeme věnovat jízdě na kole a plavání. Anička, které je teď už sedmnáct, nyní zvládne ujet i padesát kilometrů po kvalitních cyklostezkách. Vzhledem k váze jejího kola je to téměř celodenní výlet a další dva dny vyžaduje odpočinek.

Pomoc pro Aničku

Aničce bychom chtěli pořídit tříkolku Naja, která má poloviční hmotnost a přehazovačku. Nemyslíme si, že by bylo nutné, aby Anička najela za den víc kilometrů, ale jsme s manželem přesvědčeni, že by zvládla jet trochu rychleji, tím by se zkrátil čas jízdy, byla by méně unavená a my bychom všichni mohli na kole vyrážet častěji.

Konto BARIÉRY se rozhodlo uspořádat pro Aničku charitativní aukci, které se můžete zúčastnit ZDE. Máte tak šanci vydražit kávovar podepsaný zpěvačkou Lucií Bílou.