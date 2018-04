Ani s jedním milencem se nechci rozejít

Jednoho dne přišel s tím, že dostal nabídku práce v zahraničí a že to chce zkusit. Prostě se rozhodl odjet na 3 roky a dost daleko. Když jsem se ptala, co náš vztah, rozpačitě se tvářil. Bude asi nejlepší se rozejít, samozřejmě si nemyslí, že bych na něj čekala. Řekl to klidně, pohladil mě po ruce a nechal mě sedět samotnou v kavárně.

Brečela jsem celou noc. Zdá se to neuvěřitelné, ale hned druhý den jsem potkala Pavla. Byla jsem v šoku z rozchodu s Tomášem a bolelo mě zlomené srdce. Na truc jsem si řekla, že mu ukážu, a po hlavě se vrhla do vztahu s Pavlem. Vlastně se mi vůbec nelíbil a za normálních okolností bych do toho nešla, ale byl moc milý.

Po 14 dnech se ozval Tomáš. Odzbrojil mě kyticí růží, srdceryvným přiznáním, že je totální idiot, že mě miluje, nemůže beze mě žít a na závěr přidal jako bonus, že práci v zahraničí kvůli mně odmítl. Byla jsem v pasti. Já vlastně Tomáše miluju a nikdy jsem nepřestala. Hned jsem mu odpustila. Ale co s nic netušícím Pavlem, hrozně milým a spontánním klukem, který mě nosí na rukou a udělá, co mi na očích vidí?

Udělala jsem hroznou chybu, a totiž to, že jsem neudělala nic. Neřekla jsem Tomášovi o Pavlovi ani Pavlovi o Tomášovi. Prostě s nimi chodím s oběma.

Někde hluboko uvnitř je ve mně stále bolest, kterou mi způsobil Tomáš, ale nedokážu ho opustit. Pavla mám stále raději a raději, ale je mladší než já a není to takový chlap jako Tomáš.

Je to půl roku, co to takhle táhnu, a jsem z toho stále více vynervovaná. Zamotávám se do pavučiny lží a pletich, jen aby se jeden nedozvěděl o druhém.

Například minulý týden jsem slíbila Pavlovi, že s ním pojedu do Vídně vyzvednout kamaráda z letiště. Tomášovi jsem řekla, že jedu do Vídně na služební cestu. Celý den jsem byla nervózní, abychom se vrátili včas, protože Tomáš mě chtěl vzít na předem dlouho plánovanou návštěvu k rodičům. Samozřejmě se to protáhlo a já se musela vymluvit Pavlovi, že musím rychle domů.

Na křižovatce jsme se potkali. Já v autě s Tomášem na jedné straně čekala na zelenou a Pavel v autě proti nám. Hrozná situace. Krve by se ve mně nedořezal. Okamžitě jsem zajela pod sedadlo, jako že mi něco upadlo. Byla to scéna jako z filmu. Naštěstí si mě Pavel nevšiml. Tomáš si myslel, že mi přeskočilo. Po téhle děsivé zkušenosti jsem se rozhodla, že to musím řešit. Co mám dělat?



1. Mám zahodit dlouholetý a dobrý vztah s Tomášem, protože mi ublížil?

2. Mám se rozejít s Pavlem, i když ho mám vážně moc ráda a možná by se náš vztah vyvinul ve vážný?

3. Mám si nechat oba a čekat, že to jednou praskne?

4. Mám oběma říci o tom druhém a nechat rozhodnout je?

