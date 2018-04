Ani na krátkou koženou bundu nebo sukni nejste stará. Jen vědět, jak je nosit

... krátkou sukni

Nechcete se vzdát oblíbené sukně nad kolena? Spíš než věk je hlavním omezením u střihu a délky sukní vaše postava.

* Pokud máte širší pánev, volte sukni rovného střihu s decentním rozparkem. Když máte souměrné tělo, pak si můžete dovolit i tzv. tulipánovou sukni, která se u kolen mírně zužuje. Zpátky do módy se vrátily vysoké pasy, které sluší téměř každému.

* V barvách se vyhněte ostrým odstínům křiklavých barev. Elegantní a ženské jsou hlavně černá s hnědou a šedou. Lépe se kombinují a jsou přátelské k postavě.

* Jakou délku si vyberete, to je jen na vás. Neexistuje pravidlo, které by ženám zakazovalo nošení minisukní. Sebekriticky si ale přiznejte, zda na to máte. Pokud vám chybí něco k dokonalosti, kouzlete s punčochami a vyššími podpatky.

... džíny

Džíny nikdy nebudou pro žádnou skupinu žen zakázané. Ze záplavy střihů a barev si vyberete v každém věku.

* Světlé a seprané džíny si nechte na volný čas. Do města a práce se ale oblíbených tmavších rovných džín rozhodně nevzdávejte. Pro většinu standardních situací mohou nahradit okoukané černé.

* Po dvouleté éře úzkých džín se opět vrací střih rozšířených nohavic. Pokud je vám víc než padesát, raději tenhle výstřelek nechte mladším ročníkům a spíš sáhněte po klasickém rovném střihu.

* Jak budete v džínách vypadat, záleží na tom, čím je doplníte. Jejich tmavěmodrá barva totiž zaručí maximální kombinovatelnost. Pokud chcete elegantnější vzhled, oblékněte k nim kašmírový svetřík (klidně s rolákem) nebo halenku.

... koženou bundu

Výhod má kožená bunda mnoho, nevýhod poskrovnu. Pokud si vyberete nadčasový střih á la sako a kvalitní materiál, vydrží vám klidně dvacet let.

* Vybírejte si bundu podle svého barevného typu. Ne každému sluší černá. K jarnímu a podzimnímu typu se hodí spíš přírodní odstíny. Pro studené zimní a letní typy je naopak vhodnější černá a šedá.

* Střih kožené bundy by měl být mírně vypasovaný, tak, aby se zachovala ženská linie. Pokud máte ve skříni kovbojskou bundu s třásněmi, raději jí podarujte okolí.

* Praktickou koženou bundu můžete nosit úplně ke všemu. Hodí se jak ke kalhotám, tak i k šatům a sukni. A právě to je její hlavní výhoda, která zaručí, že se vyšší pořizovací investice bohatě vyplatí.

... pestré šaty

Pestré vzory opravdu nejsou jen pro mladé, v žádném věku se nemusíte barevných šatů bát. Stačí se jen řídit několika pravidly.

* Zapomeňte na nudné šatovky a raději sáhněte po zavazovacích šatech. Bývají z bavlněných pružných materiálů a ani mírně balancující ručička na váze se na tom, jak v nich vypadáte, nijak nepodepíše.

* U šatů si však budete muset dát pozor na rukávy. Šaty bez rukávů nechte mladším ročníkům a vybírejte raději tříčtvrteční nebo dlouhý. Ve vzorech sáhněte po abstraktních tvarech bez ostrých hran.

* Zavazovací šaty se hodí spíše na denní nošení. Díky materiálu se příjemně nosí. Na večerní příležitost pak raději sáhněte po klasickém kalhotovém kostýmu nebo pouzdrových šatech ke kolenům.

... lesklé látky

Lesk a třpyt nevypadá skvěle jen na líčení. Módní návrháři se v lesklých látkách zhlédli a každý rok nabízejí další možnosti, jak je nosit.

* Kromě stříbrných lesklých látek se mezi módními trendy stále daří také měděné. Tenhle neutrální kovový odstín si může dovolit žena v každém věku. Ať už si z ní vybere kabát nebo zůstane jen u doplňků.

* Nevýhodou lesklých materiálů je jejich schopnost přidávat kilogramy, i když jen opticky. To platí zvlášť pro stříbrnou a zlatou. Pokud není vaše konfekční velikost menší než 44, na stříbrný kabát raději zapomeňte a zvolte jen decentní doplňky, které nezabírají příliš velkou plochu.

* Pro jakou příležitost se hodí materiály v kovovém lesku? Převážně vedou večerní záležitosti - nejen divadlo či ples - ale třeba návštěva restaurace. Při tlumeném světle totiž látky krásně odrážejí světlo.