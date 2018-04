Ani modelky nemají svoje ladné křivky zadarmo

Nic z toho, co většina z nás může občas zahlédnout v zrcadle na vlastním těle, nenajdete na modelkách. Budiž ženám útěchou, že vyobrazeným ikonám k ideálnímu vzhledu notně dopomáhá řada zkrášlovacích a vylepšovacích triků. Skvělé však je, že řada metod, které celebrity s oblibou používají, je dostupných už všem ženám!

Aktuálním, mezi modelkami oblíbeným, hitem modelace těla je bezbolestná liposukce 3. generace pražského a ostravského Salonu YES VISAGE. Zde si ji dopřály například Eliška Bučková, Hana Mašlíková, Bára Kolářová, Kateřina Sokolová, Lilian Sarah Fischerová nebo Eva Aichmajerová.

Kateřina Sokolová na liposukci 3. generace v salonu YES VIP

Nejmodernější Liposukce 3. generace v pražském a ostravském salonu YES VISAGE, to je bezbolestná metoda, bez zásahu do těla, která už po prvním čtyřicetiminutovém zásahu zaručuje, že výsledný efekt bude na vaší siluetě patrný, pokožka vypnutá a úbytek centimetrů měřitelný a to 5-15 cm. Odbourávání tuků však setrvačně pokračuje ještě během týdne po zákroku!

To znamená definitivní vítězství nad problémovými partiemi, které vytrvale odolávaly cvičení i dietám – ať už jde o břicho, stehna, zadeček, boky, paže nebo kolena.

Eva Aichmajerová na liposukci 3. generace v salonu YES VIP

Salon YES VISAGE v Praze a v Ostravě - www.yesvisage.cz - vám také dává jedinečnou záruku, že pokud nezhubnete, nezaplatíte nic!

Kontakty www.yesvisage.cz Praha:

Říčanská 5, Praha 10

tel.: +420 776 707 707 Ostrava:

Smetanovo náměstí 7, Ostrava 1

Tel.: +420 776 11 22 44