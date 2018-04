Ani málo, ani moc. Naučte se, že musíte pít tak akorát

Děti

Nemívají tak silný pocit žízně jako dospělí, ale voda se v jejich těle obměňuje až třikrát rychleji. Rodiče proto musí na dodržování pitného režimu dohlížet. Projevy dehydratace jsou obdobné jako u dospělých, ale dítě může být navíc neklidné a neobvykle zlobivé. Dítě ve věku od 2 do 3 let by mělo vypít 1,3 litru tekutin denně, od 4 do 8 let 1,6 litru, od 9 do 13 let 1,9 litru (dívky) až 2,1 litru (chlapci). Děti od 14 let mají vypít tolik jako dospělí.

Dospělá žena

Potřebuje zkonzumovat průměrně kolem dvou litrů vody denně. Z toho by kolem 80 procent, tedy 1,6 litru, mělo pocházet z nápojů, zbytek z jídla. Nezapomínejte, že v okurce je 96 procent vody, v melounu či rajčatech 94 procent. Svůj pitný režim tedy přizpůsobte jídelníčku i zaměstnání. Lidé v kanceláři nepotřebují pít tolik jako manuálně pracující.

Dospělý muž

Měl by do sebe denně dostat 2,5 litru tekutiny, z toho dva litry v nápojích a půl litru ve stravě. Při fyzické práci a příliš slané a sladké stravě však potřebuje zvýšit přísun tekutin třeba i na pět litrů.

Senioři

Zaznamenávají značný přirozený úbytek tekutin, denně by tak měli minimálně 2 litry vody vypít. Jenže pocit žízně se postupně vytrácí a starší lidé zapomínají pít. Pokud senior dodržuje pitný režim, přiklání se častěji ke konzumaci sladkých nápojů anebo pije vodu, do které si přidává sladké sirupy. To zase negativně ovlivňuje jeho zdravotní stav.