Angličanky jsou nekonvenční a free. Inspirujte se jejich stylem

Důležitá je pro ně pohodlnost, kreativita a originalita. Obléknou si sako od Armaniho, tričko ze second handu, k tomu si vezmou obyčejné legíny, a přitom působí stylově a nad věcí.

Vzpomeňte si třeba na modelku Kate Moss, herečku Helena Bonham Carter nebo zpěvačku Lily Allen. Britky se prostě nebojí experimentovat ani se odvázat.

Důležité je neřešit

Extra tip Vyzkoušejte typickou britskou kombinaci pánského a dámského stylu. Pořiďte si vzory jako tvíd, kostky nebo káro a tento styl à la šedesátá léta minulého století zkombinujte s výraznými barvami a něžnými volánky. Budete elegantní a šik.

Neřešte, co si o vašem stylingu pomyslí někdo jiný, důležité je pouze to, jak se cítíte vy samy. Angličanky neřeší, že nemají dokonalou postavu a že mají nějaké to kilo navíc.

Nezahalí se kvůli tomu do splývavých šatů, právě naopak. Ukážou se v celé své kráse a nenechají se omezovat modními trendy. A jsou sexy, protože si věří. Inspirujte se jimi.

Líbí se vám úzká halenka, ale bojíte se, že v ní budete vypadat tlustě? Neřešte to! Oblečte si to, co se vám líbí. Jde přeci o vás a pokud si budete věřit vy, budou vám to věřit i ostatní.

Taková typická Angličanka si klidně k romantickým bílým šatům vezme martensky, zelené punčocháče k modré sukni. Milují ležérní střihy, které ovšem nejsou pytlovité, sukně s vysokým pasem, dlouhé přepásané svetry či balonové rukávy. Nejde jim o to mít na sobě všechny poslední módní trendy. Naopak, skáčou radostí do stropu, když uloví kousek, který nikdo jiný nemá.

Pohodlí je pro ně prioritou, a tak si vezmou tenisky klidně i na party v centru města. Čím "ulítlejší", tím lepší!

Nesmíme opomenout ani tradiční klobouky, kterými se Britky rády chlubí zejména při slavnostních příležitostech. Stačí se jen podívat na královskou svatbu či dostihy v Ascotu.

Londýnský make-up je nekonvenční

Britky jsou proslulé tím, že mají odvahu a chtějí zkoušet nové trendy v líčení. Vůbec se nebojí výrazných barev ani kombinací.

Líčení přes den: na procházku nebo na rande

Po nanesení základního make-upu aplikujte na víčka světlý, téměř bílý stín a na závěr použijte řasenku. Tu naneste alespoň ve třech vrstvách. Naličte ale jen horní řasy. Vzbudíte tím dojem, že máte linku.

Na rty zvolte výraznou rudou nebo karamelovou rtěnku. Ústa před nanesením rtěnky přepudrujte a konturovací tužkou vymalujte celou plochu úst. Pak opět poprašte pudrem a štětcem na rty naneste rtěnku. Zkušené mohou aplikovat rtěnku rovnou z obalu. Dejte si ale pozor, abyste nepřetáhla přes konturu rtu.

Líčení na večer: na party nebo za kulturou

Na přepudrované víčko nejprve naneste těsně k řasám tmavě šedou tužku. Trochu ji rozmažte vatovou tyčinkou, ať nepůsobí moc ostře. Poté naneste i přes tužku tmavě hnědý stín, ale jen od koutku ke koutku na šířku linie tužky. Tímto způsobem opticky zahustíte řasy a prohloubíte pohled.

Pak světlejším zlatým stínem pomocí štětce naneste barvu na oční oblouk. Přesně do míst, kde se při zavřeném oku vyrýsuje kost očního oblouku. Prostřední část víčka vynechejte a nemalujte, zničil by se efekt velkého oka. Takovým způsobem se většinou zvětšují malé nebo nevýrazné oči se zapadlými víčky, například u starších žen.

Na spodní víčko naneste opět tužku do vnitřní části oka a mezi řasy. Pak tmavohnědým stínem tuto vytvořenou linku propojte či lehce rozmažte. Celé oko se tak bude zdát ucelené.

Na závěr můžete lehce vklepnout zlatý stín do vnitřního koutku a propojit ho s tmavě hnědou. Opakovaně naneste řasenku. Rty nechte v přirozenějším odstínu růžovohnědé barvy.

Proč obdivujeme Angličanky?

Protože jsou sebevědomé, nezávislé a ztělesňují ducha moderní doby. Mají vlastní styl, který je barevný a pestrý a pohrává si s kontrasty. Městské tóny se kombinují s venkovskou romantikou. A podle toho jak se Angličanky nesou, je poznáte na první pohled.