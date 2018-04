Angličan umřel při každém zazvonění

Podle odborníků prý leknutí vyvolané pronikavým zvukem zvonku zastavilo Toddovi srdce a klinicky byl půl minuty mrtev. Je prý zázrak, že je ještě naživu.Nešťastný otec tří dětí vždy, když měl "okno", mohl hýbat očima a slyšel hlas své ženy, ale nemohl se ani pohnout. Během uplynulých čtyřiceti let navštívil dvě desítky doktorů, ale nikdo si s jeho poruchou nevěděl rady.Bezvýsledně ho léčili na domnělou epilepsii, ale teprve během dovolené na ostrově Tenerife tamní doktor zjistil, čím by to mohlo být.Todd tedy odstranil z ložnice veškeré budíky, telefony a zvonky a snad bude mít pokoj. Navíc má pro jistotu ještě kardiostimulátor, který reaguje, jakmile srdce přestane bít na více než půldruhé vteřiny.