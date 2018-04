Angína - Jak léčit angínu?

I když se to nezdá a angínu si prožil téměř každý, může jít o velmi závažné onemocnění, zvláště pokud není léčeno.

Jaké má tato nemoc příznaky?

Bolest v krku, zejména při polykání, kašel, zarudlost, bolestivost a otok mandlí. Dále se objevuje bolest hlavy a uší, horečka, zimnice, "ucpaný" nos a zvětšené mízní uzliny.

Koho se tato nemoc týká?

Nejčastěji postihuje děti, ale nevyhnete se jí ani v dospělosti. Lidé trpící v dětství angínami mají v dospělosti oslabené kosti, klouby a srdce. Je to tím, že bakterie, které tuto nemoc způsobují, se ukládají právě do kloubů či srdečního svalu. Potíže se mohou projevovat až po dvaceti letech a není to nic příjemného.

Prevence a léčba

Prevence spočívá ve zvyšování imunity. Klasická léčba zahrnuje antibiotika. Při opakovaných chronických angínách se pak toto onemocnění řeší chirurgicky. Tonzilektomie (chirurgické odstranění mandlí) se provádí v celkové anestezii.