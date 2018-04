Chtěla být jako Angelina Jolie, ale výplň rtů jí začala bobtnat

O plných rtech snila žena už od puberty. Měla je totiž velmi jemné a úzké a nelíbily se jí. Když tedy narazila na levné injekce s látkou, která dodá rtům na plnosti, neváhala a několik jich objednala. Píchla je do rtů a byla spokojená, že se zvětšují. Bohužel se zvětšovaly i dvanáct let po tom, co si je nepatrně sama zvětšila.

Rty bobtnaly a hnisaly a Ashley konečně došlo, že se někde stala chyba. Musela tedy zajít k lékaři, který ji doporučil, aby podstoupila operaci, během které látku ze rtů odstraní. Hrozilo totiž, že bude mít ústa zdeformovaná a následně mohlo dojít i na otravu krve vlivem nebezpečné infekce.

Na rtech tedy původně Američanka ušetřila, ale později stejně musela zaplatit vysokou částku za to, aby se dostaly do původního stavu. Během operace lékaři zjistili, že si žena do rtů aplikovala obyčejný silikon.

„Lidé se mi konečně dívají do očí a ne na mé rty. Teď už jsem šťastná a moje děti se za mě nestydí,“ řekla po opravné operaci Ashley, která si prý jakýkoli jiný podomácku spravený zákrok příště raději dobře rozmyslí a bude dávat pozor na to, aby znovu naletěla. Myslela si totiž, že nakoupila injekce se zázračnou tekutinou pocházející z ovčího sádla, která má rty zvětšit.