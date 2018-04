Děti se učí sedm cizích jazyků, pochlubila se Angelina Jolie

Před lety Angelina prohlásila, že by si přála adoptovat děti z různých koutů světa. To se jí nakonec i podařilo a dnes je matkou šesti dětí. Tři děti jsou její vlastní - Shiloh (10), Vivienne (7) a Knox (7) a tři adoptovala - Maddoxe (14) z Kambodži, Paxe (12) z Vietnamu a Zaharu (11) z Etiopie.

„Zeptala jsem se svých dětí, jaké jazyky by se chtěly učit. Rozhodly se podle sebe. Shiloh se učí khmérštinu, což je Kambodžský jazyk. Pax se zaměřuje na vietnamštinu, Maddox se učí němčinu a ruštinu, Zahara se učí francouzsky, Vivienne si přeje umět mluvit arabsky a Knox se učí znakovou řeč,“ sdělila Angelina v rozhovoru pro Radio 4 ́s v pořadu Woman ́s hour.



„Děti jsou úžasné v tom, že vám samy ukážou, kdo jsou a čím chtějí být. Mohou se v dospělosti stát kýmkoli si přejí, mohou si to zvolit. Je to úžasné a já jsem velmi šťastná, že se moje děti zajímají o jiné kultury. Byl to vždycky můj sen a vyplnil se, aniž bych do toho nějak mluvila, nebo zasahovala,“ pokračovala herečka.

Pyšná je i na to, že rodina drží pospolu a všechny děti se mají rády. Nikdo na nikoho nežárlí a dokonce i děti, které už jsou v pubertě mají dobré vychování a starají se stále o své mladší sourozence. „Každá matka vám jistě potvrdí, že to s náctiletými dětmi není jednoduché. Já mám ale velké štěstí,“ dodala.