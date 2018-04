Angažujte ho a vyděláte, uvedla on-line partnerka trenéra Petržely

Zuzana Kratochvílová-Petrželová

- Narodila se 7. 8. 1963 v Kladně ve sportovní rodině, další sourozence nemá.

- Maminka dělala sportovní gymnastiku, hrála ping-pong, táta volejbal a působil také jako hokejový rozhodčí.

- Od 5 let se Zuzana věnovala sportovní gymnastice.

- Vystudovala střední pedagogickou školu a dálkově pak speciální pedagogiku na VŠ.

- V 18 letech se vdala za hokejistu a přestěhovala se za ním do Liberce.

- Její dcera Zuzana je od narození ve vývoji lehce opožděná. Je vyučená květinářka a je jí 26 let.

- 29. 11. 1993 zemřel na náhlou srdeční příhodu první manžel.

- Vlastimil Petržela je v té době ženatý, střídá milenky, až teprve k Zuzaně se odstěhoval a rozvedl se.

- V srpnu 2002 se podruhé provdala.

- Druhé dítě Zuzana nechtěla: "Nejsem mateřský typ," tvrdí o sobě.

- Pronajímá si první fitness-centrum .

- 2003-2006 manžel trénoval v ruském Petrohradu.

- 2007 otevírá vlastní fitness.

- 2007 krize manželství.

- 23. 7. 2007 rozvod.

- Září 2008 - 6. 1. 2009 manžel hospitalizován na psychiatrii.