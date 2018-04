Aneta Langerová: Přála jsem si od Ježíška víc času na rodinu

Máte ráda Vánoce, anebo byste je nejraději "přeskočila"?

Vánoce ráda mám a moc, protože je vždy trávím se svou rodinou. Vzhledem k tomu, že na sebe nemáme moc času, tento den vždy s radostí vítám a těším se na den plný klidu.

Co je pro Vás symbolem Vánoc?

Napadá mě sníh, radost, klid, rodina, to jak moji synovci rozbalují dárky a já to s nimi strašně prožívám.

Kde a s kým jste strávila Štědrý den?

Štědrý den trávím s rodinou.

Jaké máte vzpomínky na Vánoce z dětství?

Na Vánoce z dětství mám krásný vzpomínky. Mamka schovávala dárky po skříních a když nebyla doma nikdy jsem se neudržela a prohledávala jsem skříně a hledala je. Málokdy se mi to však podařilo. Dočkala jsem se jich až pod stromečkem. Táta si s námi hrál v pokoji, mamka mezitím vše připravila a pak zazvonil zvonek – a to znamenalo, že Ježíšek už přiletěl a my jsme mohli jít ke stromečku.

Psala jste letos Ježíškovi?

Ježíškovi už nepíšu, už mu spíš volám.

Co jste si pod stromečkem přála najít ze všeho nejvíc?

Nepřála jsem si hmotné věci. Chybí mi hlavně kontakt s mou rodinou.

Podílíte se doma na přípravě Vánoc?

Většinou děláme vše společně – vaříme, zdobíme stromek, stavíme Betlém...

Dodržujete doma nějaké vánoční tradice?

Jediná tradice je to že se sejdeme a to považuji za velký úspěch.

Před Vánocemi jste zpívala na turné po klubech. Stihla jste nakoupit dárky?

Ano, koupila jsem samé praktické dárky a pořídila je asi během jednoho odpoledne. Doufám, že spokojeni byli i obdarovaní.