Aneta Langerová: Děti jsou pro lesby velké téma

Osobním přiznáním se jí ulevilo, ale zároveň se ocitla ve zvláštní pozici. Poté, co přestala tajit, že žila s partnerkou a že ji nepřitahují muži, gayové a lesbické ženy od ní očekávají, že se zapojí do kampaní na jejich podporu. Dostává nabídky, aby jako známá tvář prosazovala práva homosexuálů adoptovat děti.

Je v tomto směru ale opatrná. "Je to totiž strašně důležité téma i pro mě samotnou. Je mi čím dál více bližší. Už nejsem holka. Dovedu si představit, že bych jednou měla rodinu," svěřuje se.

Děti jsou podle ní téma, které lesbické ženy často řeší. "Je to hodně velké téma. Až si říkám, že jsem za můj krátký život ten problém s někým rozebírala tolikrát, jako bych už měla deset dětí. Oficiální možnosti, jak mít dítě, prostě nejsou," říká.

Zároveň je pro, aby mohla lesbicky orientovaná žena legálně požádat o umělé oplodnění. "Myslím, že by to oficiální cestou mělo být možné. Když to nejde, přijde mi to nefér, nespravedlivé," prozrazuje Aneta.

Také v otázce adopce dětí má jasno. "Jsem pro. Každý by musel projít všemi těmi složitými testy a prověrkami, prokázat, že je schopen se o dítě postarat. Tu možnost by podle mě měli mít heterosexuálové i homosexuálové. Vždyť v dětských domovech jsou tisíce opuštěných dětí."