Andy Paroubek: S páníčkem jsme se rozešli

Rozuměl si s jezevčíkem Andym Jiří Paroubek?



Nejprve si přál velkého loveckého psa, něco jako setra – nepochopila jsem proč, vždyť on by neměl čas s ním někam chodit a takový pes chce hodně pohybu, les... Prostě si představoval, že já někde budu lítat tři hodiny.



A vy jste si vydupala jezevčíka.



Kdo jiný by měl vybrat psa než ten, kdo se o něj stará? Manžel nakonec Andyho přijal – měl ho rád a neplynuly mu z něj žádné povinnosti. Na procházce s ním byl tak dvakrát, víc ne.



Proč jste si u rozvodu výslovně vymínila, že Andy zůstane pouze vám?



On Andyho vídal opravdu málokdy, tak půl hodiny ráno, a já věděla, že spolu vztah nemají. Že by si ho půjčoval spíš kvůli svému zviditelnění, ale láska že mezi nima nebyla.



Zajímá se někdy Jiří Paroubek, jak se Andymu vede?



Ne. Když jsem jednou přišla do jeho kanceláře, chtěl si vzít Andyho na klín a to se mu sice podařilo, ale pes šel hned dolů. Vycítil, že se naše rodina rozpadá.



Alespoň vy dnes s bývalým manželem vycházíte?



Momentálně nejsme v kontaktu. Vůbec.



Máte náladu pod psa?



To ne, jenom bych potřebovala, abych konečně neměla teploty, abych se dala do pořádku. Jinak jsem spokojená. Přestěhovala jsem se na Petřiny, kde se mi líbí a kde mám dobrou sousedku.



Smutná nejste nikdy?



Když to na mě padne, tak třeba přemýšlím, co budu dělat o víkendu, pořád plánuju. A když to nepomáhá, velkou oporou je mi Andy. On pozná, když jsem smutná, a to se buď přitulí, nebo naopak vůbec nevyžaduje hraní a nechá mě být.



Měl Andy nějaké výhody, když býval jeho pán premiérem?



Jedinou – kolodějský zámek, kde byla krásná, veliká obora a kde jsem ho nechávala pořád na volno. On není takový, že by zaběhl do lesa, i když srnky chodívaly blízko. Ty Koloděje se mi líbily na manželově politické kariéře nejvíc.

Čtěte ve čtvrtek v magazínu DNES Co dělává Andy, když se Zuzana Paroubková koupe? A co si o něm píše panička krasopisně do fotoalba?