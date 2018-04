Nejraději nosím tepláky, smála se při focení módy Andrea Kerestešová

Kráska leží na pohovce a rovná si náramek s obrovským kamenem od Diora. Její partner měří čas na hodinkách Cartier. Alespoň tedy pro fotografa.

"Módu beru jako vyjádření nálady a osobnosti," říká herečka. "Bez toho, abych začala mluvit, ukazuji, jaká jsem. Nepotrpím si na značky, mám ráda jednoduchost a nakupování v zahraničí. Potřebuji se cítit příjemně a podle toho si vybírám materiály."

Ona i její partner Mikoláš jsou oba kosmopolitní, hodně cestují a jsou v dobrém slova smyslu ztělesněním lidí, kteří se někdy označují jako hipsteři. Stejně jako punk anebo hippie patří ke své době: vyznávají nadčasovou módu, která není mainstreamová, zajímají se o dění kolem sebe, po městě spíš chodí pěšky nebo jezdí na skútru či kole, než aby se vypravili autem. A podporují české designéry, navštěvují krámky s nezávislou módou.

Magazín City Life Celou fashion story s Andreou Kerestešovou a jejím přítelem Mikolášem Růžičkou najdete v magazínu City Life, který vychází 15. října jako luxusní příloha MF DNES.

"Jsou věci hezké, vkusné, elegantní. Ale více než design mě zajímá, co se děje v člověku pod povrchem. Spíše než trend mě baví styl, to, co je osobité, originalita ve všem. Sám mám rád černou a pohodlné věci, 30. léta a Hercule Poirota. Moc mě neužije na sportovní módu," říká muzikant Mikoláš, který je jedním z členů skupiny Republic of Two a nedávno také vydal sólovou desku Piano.

Na co ale oba ze své skříně nedají dopustit, jsou tepláky a župan. "A teplé pantofle. Stárneme," krčí rameny Mikoláš.

Realizace fashion story:

Foto: Petr Kozlík

Fashion editor/ Produkce: Bo. Čiháková

Styling: Dušan Chrástek

Makeup a vlasy: Michaela Ohemová

Postprodukce: Eliška Harapátová

Poděkování: The Augustine, Letenská 12, Praha 1.