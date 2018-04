Nechci tradiční svatební šaty. Moc svazují, říká Andrea Kerestešová

„Až jednou bude moje svatba, nebudu v klasických šatech. Ráda bych na sobě měla něco, co nebude tak svazující. Jsem ráda, když můžu volně dýchat,“ prohlásila Kerestešová.

Herečka chodí s hudebníkem Mikolášem Růžičkou už tři roky a loni si dokonce oba vyzkoušeli oblečení pro nevěstu a ženicha v rámci propagace svatebního salonu.

Kromě Kerestešové se nevěstami na jeden den znovu staly i její kolegyně Lenka Vlasáková (43) a Jana Švandová (68), které v komedii, jejíž premiéra je 28. dubna 2016, také hrají.

Jana Švandová má svatby v reálném životě za sebou rovnou tři. A jak se říká, do třetice všeho dobrého. S Pavlem Satorie už žije dvacet let. A jaké to bylo pro ni po letech obléknout krásné svatební šaty?

„Stylista mi vybral opravdu nádherné šaty. Je to naprosto můj vkus. Moc jsem si to v ateliéru užila. Ve skutečnosti už žádná svatba nebude. Jsem spokojená s tím, co mám doma,“ prozradila Švandová.

Jan Dolanský a Lenka Vlasáková s dětmi Pavel Satorie a Jana Švandová

Herečce Lence Vlasákové manželství, ze kterého má devatenáctiletou dceru, nevyšlo. S nynějším partnerem Janem Dolanským žije již třináct let a mají spolu tři děti, ale zatím ke svatbě nedošlo.

„Teď sice vdaná nejsem, ale vdávala jsem se, už to mám taky za sebou a byl to krásný den! Šla bych do toho klidně znova. Lidé by neměli zůstávat spolu jen na psí knížku. Svatba je pro vztah důležitá,“ nenápadně vzkazuje svému partnerovi Vlasáková.

