Andrea Kerestešová: Z Evy ve Vyprávěj jsem byla nešťastná

"Nikdy neřekla svůj názor, nic pořádného neudělala. Vím, je to jen role, ale takoví lidé opravdu jsou." Eva jí však přinesla popularitu. Původně neznámá studentka ze slovenské vesničky Hlinné, která si přivydělávala reklamami, je teď díky seriálu jednou z nejznámějších českých televizních hereček.

Ve skutečnosti je vlastně přesným opakem své seriálové Evy. Především mluví ukrutně rychle. Ráda cestuje, čím dobrodružnější cesta, tím lepší. Natáčí o svých cestách pořady, třeba o tom, jak jedla dikobraza s Pygmeji nebo jak lovila myši v Číně.

Vizitka Narodila se 21. července 1984 v obci Hlinné, okres Vranov nad Topľou

V Česku je známá z filmu Rafťáci (2005) a z reklamy na Vodafone.

Na konci srpna 2009 začala Česká televize vysílat retrospektivní seriál Vyprávěj, ve kterém se ujala hlavní ženské role - Evy.

Má jasné názory, za kterými si stojí. Tak třeba: "Já se ani nedivím, že ta postava Evy nakonec onemocněla rakovinou. Ta je ze sedmdesáti procent nemoc duše. Myslím, že souvisí s tím, jak vnímáme svět, jak potlačujeme své pocity. Hodně jsem o ní četla. Také v naší rodině se vyskytla a to mě donutilo se o ni zajímat. Já věřím, že za hodně věcmi stojí to, jak myslíme, jak se chováme. Žijeme ve světě lží, přestáváme věřit sami v sebe. Ze všech stran slyšíme, že musíme být nejlepší, nejkrásnější, ale nikdo nám neříká: buď rád, že máš ruce, nohy. Pořád chceme něco dokazovat. Chceme letět do vesmíru, ale vždyť v něm jsme, visíme v něm. Akorát se z něj můžeme podívat na naši zem a vidět, jak jsme malí."