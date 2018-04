Andílek Victoria’s Secret: Na show se připravuji jako vrcholoví sportovci

„Všechny takto trénujeme. Cvičíme velmi poctivě, hodně také odpočíváme a dáváme pozor na to, co jíme. Dodržujeme zdravý jídelníček,“ sdělila modelka v rozhovoru pro Today Show.

Bridget se prý nikdy v životě necítila lépe a je ráda, že se díky přehlídce může dát po všech stránkách dohromady. „Je mi tak skvěle, jako mi ještě nikdy nebylo. Vím, že jsem teď v nejlepší formě a cítím se tak silná jako nikdy,“ pokračovala modelka, kterou si lidé v minulosti dobírali kvůli její příliš štíhlé postavě.

Dokonce byla podezřívána i z anorexie. „Nic si z toho nedělám. Já jsem taková byla vždycky. Mám to v genech. A myslím si, že jen ubožáci mohou lidem říkat, že vypadají špatně, a já se s ubožáky nebavím. Jsem pozitivní, mám skvělý život a jsem šťastná. Důležité je, abych se cítila zdravá a v pořádku, na ostatní kašlu.“

Ale přiznává, že v minulosti méně jedla a méně se hýbala. „Měla jsem trochu ochablé svaly a štíhlá postava se dala dobře udržet právě menším přísunem potravin. Ale teď hodně sportuji a jím úplně normálně, ale zdravě. Moje tělo se krásně změnilo. Jsou vidět svaly a cítím se plná sil,“ doplnila.

Nyní prý pije hodně čisté vody, jí zeleninu a dopřává si proteinové koktejly. Až bude po přehlídce, ráda si dá i něco sladkého nebo si zajde do dobré restaurace na hamburger. „Nejdůležitější je ale pohyb a posilování. Tím teď trávím opravdu hodně času. Dělám snad všechno, co se v posilovně dělat dá. Je to trénink, jaký mají snad jen vrcholoví sportovci,“ dodala.

Nejočekávanější sexy módní show roku, to jsou přehlídky Victoria’s Secret. Loni se tu předvedly debutantky Kendall Jennerová a Gigi Hadidová: