MacDowellová: Jakmile je vám 40, neštěkne po vás v Hollywoodu ani pes

Andie se o herectví rozpovídala na filmovém festivalu v Dubaji. „Moc bych si přála, aby měly ženy v mém věku víc pracovních příležitostí. Když jsem oslavila čtyřicítku, začali mě všichni bombardovat otázkami na téma stárnutí. Každý se mě ptal, co teď budu dělat dál, co si počnu,“ sdělila herečka.

„Bohužel je tak naše společnost nastavená. V Americe to tak chodí. Ženy po čtyřicítce jsou znehodnocovány. Jakmile je vám čtyřicet, automaticky o vás ztrácejí zájem. Neštěkne po vás ani pes,“ pokračovala s tím, že muži naopak ve vyšším věku dostávají rolí víc.

„Proč tím musí trpět žena a u mužů se to neřeší? Je to bizarní, nespravedlivé a bohužel je to realita,“ myslí si herečka.



Zároveň je ráda, že se najdou herečky, které jsou obsazovány i přesto, že už dávno nepatří mezi mladice. MacDowellová velmi obdivuje Meryl Streepovou nebo Helen Mirrenovou.

„Pamatuji si, že jedou mi někdo řekl, že já sice nepracuji, ale Meryl přeci pracuje a je v jednom kole. V tu chvíli jsem si říkala, jak mi to vůbec mohl udělat? Zamrzelo mě to. Protože jsem měla radost, že pracuje, ale co my ostatní?“ sdělila Andie, která se herectví věnuje i nadále, ale nabídky na role nejsou tak skvělé, jak by čekala.

V posledních letech se věnuje hlavně reklamě. Propaguje několik kosmetických produktů proti stárnutí a kromě toho se věnuje charitě a rodině. „Líbí se mi, že se ozývá stále víc lidí, kteří poukazují na to, že se jsou herečky po čtyřicítce méně obsazovány. Tak třeba se to ještě změní, bylo by to skvělé,“ dodala.

Andie MacDowellová hrála například ve snímcích Čtyři svatby a jeden pohřeb, Na Hromnice o den více, Národ snílků nebo Druhá míza.

Nespojuji krásu s věkem, říká MacDowellová: