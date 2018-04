Bývalá ukrajinská pornoherečka: Těhotnou mě máma v 16 letech vyhodila

Anastazie Hagenová Narodila se 17. října 1985 v Bělorusku jako Anastazie Hryšajová.

V 17 letech porodila syna Alexandra.

Když byl její partner Alexandr Kondratěnko ve vězení, živila se natáčením pornografických filmů a studovala divadelní režii.

V roce 2008 porodila druhého syna Oskara.

V roce 2009 se s přítelem vzali a užívají společné příjmení Hagenovi.

Do ČR utekla potřetí těhotná se dvěma syny v roce 2011.

České úřady ji dvakrát zamítly žádost o azyl, teprve 2. září 2013 získala ona i děti povolení k trvalému pobytu.

Žije ve vesnici ve Středních Čechách, s manželem si opravují baráček.

Kolik vám bylo, když jste se seznámila s manželem?

Patnáct. Chodila jsem do 10. třídy jedenáctiletky. U vás je základní vzdělání devět let, u nás jedenáct. Pak, kdo chce, jde rovnou na vysokou. Školu jsem dokončila už těhotná.

Kde jste se seznámili?

Oslovil mě na ulici.

Co vám na něm imponovalo?

Byl dospělý, věděl, co chce, zajímavě povídal.

Je o 17 let starší. Tehdy úspěšně podnikal a žil dost okázale. Co tomu vztahu říkali vaši rodiče?

Maminka si myslela, že si ještě hraju s panenkami. Je věřící, chodila do kostela a já samozřejmě s ní. Když se o něm dozvěděla, zalhala jsem jí, že je mu teprve 25 let.

Co bylo doma, když jste přišla s tím, že jste těhotná?

Přišla jsem domů ze školy a vidím svoje věci sbalené v kufru u dveří. Máma mi řekla: jdi k němu, když jsi těhotná.

Bylo to těžké?

Víte, já nikdy od rodičů moc lásky nedostávala. Hodně pracovali. Jako malá jsem žila napůl s babičkou a napůl s mámou, kterou jsem vídala jen v noci, když se vracela z práce. Manžel byl pro mě v tu chvíli všechno: kamarád, partner, máma, otec.

Manžel byl bohatý podnikatel, žila jste si v jeho domě jako královna, ovšem ne právě počestně: bujaré večírky, nevázaný sex. Vadilo vám, že vás obyčejní lidé za takový život odsuzují?

Ne, byla jsem šťastná, zamilovaná, pak jsme se oba moc těšili na dítě.

Přáli jste si dítě, i když vám bylo teprve 16 let?

Úplně jsme ho neplánovali, ale když to přišlo, byli jsme rádi.

Ještě předtím jste stihla vyhrát titul Miss Feodezie, oblasti, v níž jste žili.

Když jsme se seznámili, přítel mě přihlásil do školy modelingu. Měla jsem své internetové stránky, pracovala jsem jako modelka, fotila módní reklamy a taky vyhrála ten titul.

Fotila jste ale i pro Playboy a akty.

To už jsem byla starší a měla syna.

Bavilo vás to?

Ano, díky modelingu ze mě spadly veškeré komplexy.

Jaké vy jste mohla mít předtím komplexy?

Obrovské! Že nejsem hezká, že jsem moc hubená a nemám prsa, na rozdíl od prsatých kamarádek. Nelíbil se mi můj obličej. Modeling mi pomohl. Líbilo se mi prohlížet si výsledné fotografie upravené v počítači. Kdyby byla příležitost, ráda bych se k focení vrátila.

VIDEO: Anastázie: Porno už nikdy, kvůli dětem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Manžel se dostal do problémů, pak do vězení a vy jste se i s malým synem ocitla bez peněz v malém bytě v Kyjevě. Do toho jste studovala dva roky divadelní režii. Modeling vás neuživil, že jste kývala na pornografii?

Produkce si našla můj profil na internetu a zavolali mi. Potřebovala jsem peníze, které nabízeli. Vzala jsem si čas na rozmyšlenou a pak jsem na tu práci kývla.

Litujete dnes toho rozhodnutí, že jste tehdy nabídku přijala?

Ne. Musela jsem něco udělat, abych zaplatila nájem a uživila sebe i syna, kterému bylo půldruhého roku. (Údajně platila i bachařům ve vězení, aby partnerovi ulehčila podmínky.)

Vaše rodina vám pomoct nemohla?

Zkoušela jsem je kontaktovat, ale bez odezvy. Dodnes jim píšu na Vánoce nebo k narozeninám, ale neodpovídají a neozývají se ani na narozeniny moje nebo mých dětí. Komunikuji jedině s tchyní a s o čtyři roky starší sestrou, která chce za námi v říjnu poprvé přijet na návštěvu.

Kdo vám hlídal syna, když jste natáčela?

Platila jsem chůvu.

Manžel souhlasil s tím, že se živíte natáčením porna?

Při návštěvě ve vězení jsem mu všechno řekla. "Buď opatrná," varoval mě. Měl obavy z infekcí a pohlavních chorob. Jinak než podporou mi pomoct nemohl.

Po třech letech se vrátil, postěžoval si v televizi na "policejně-politickou mafii", která ho, podle jeho verze nespravedlivě, dostala do vězení. A znovu jste se dostali do problémů: obvinili vás z šíření pornografie.

Když se vrátil z vězení byl jako zombie, jako z kosmu. Ničemu nerozuměl, nemohl pracovat, jen seděl a spal. Potřeboval dlouhou dobu k adaptaci. A když nás obvinili, zařídil si ruské občanství a odjel do Ruska.

Tamní spravedlnost se vrhla na vás a vy jste před dvěma a půl lety už se dvěma syny a těhotná utekla a tady požádala o azyl. Proč jste si vybrala zrovna Česko?

Už při hodinových "výsleších" v táboře pro uprchlíky a pak, když mi dvakrát zamítli azyl, jsem si tuhle otázku snad tisíckrát kladla: proč Česká republika? Kdybych tehdy odjela do Ameriky, Německa, Francie, Norska, myslím, že bych azyl už dávno dostala. Ale často jsem tu točila, Praha se mi moc líbila, znala jsem tu nějaké herce a říkala si, že mluvíte podobným slovanským jazykem.

Jak se v Česku cítíte, poznávají vás lidé?

Už jako doma. Mám hodně přátel na Facebooku, kteří mi píšou, kde mě viděli. Někdy si všimnu, že se na mě lidé na ulici dívají a špitají si, to mi nevadí. Na Ukrajině to bylo podobné, už jsem zvyklá. Ale v Česku je hodně dobrých lidí. Na Ukrajině jsem viděla lidem v očích často jen zlé úmysly.

Co pro vás bylo v Česku za toho dva a půl roku nejtěžší?

Bojovat s úřady a pak dva měsíce v uprchlickém táboře, hlavně tři mnohahodinové rozhovory, při nichž jsem na sobě cítila nepříjemný tlak. Myslím, že mi nevěřili, že mi na Ukrajině hrozilo až sedm let vězení a dětem dětský domov. A já to nemohla dokázat.

Za peníze získané z prodeje domu na Ukrajině, který vám nesebrali, protože byl psaný na vaši maminku, jste v Česku koupili ruinu. Investovali jste do její opravy a do taxislužby, která však zkrachovala, protože její chod manžel nemohl kontrolovat, když si musí každé tři měsíce jezdit do Ruska obnovovat turistické vízum. Z jakých příjmů žijete?

Manžel pracuje v Rusku jako svářeč vždycky 60 dnů a na měsíc pak přijede za námi a pracuje tu na domě.

Jak to zvládáte, když pořád přijíždí a odjíždí?

Není to dobré. Když přijede, s dětmi si na něj zvykáme a jakmile si zvykneme, tak zase odjíždí. Už takhle na dálku žijeme vlastně deset let, ale teď už, když jsem s dětmi dostala povolení k trvalému pobytu, tak cítím, že bude líp.

Anastazie Hagenová, její manžel Alexandr a synové Saša, Oscar a nejmladší Erik

Očima autorky Přijala nás v minišatech naboso, na nehtech u nohou červený lak. Dívenka s vosím pasem, které byste hádali spíš šestnáct než to, že už má tři děti. Instinktivně spoléhá na svou křehkost a jemnost vanilkového rohlíčku. Nejeden muž vzdychne: "k nakousnutí". A pustí-li si snad její film, možná ji i polituje. V jejím pohledu je však odstup ledové královny, nedůvěra a zklamání. Ať už se její životní hodnoty v čase pomíchaly jakkoliv, své děti miluje. Pobíhají kolem ní, křičí a řvou, že jsme se občas ani my dvě neslyšely. Anastazie je mile a s klidem vyslechla a usměrnila. Jen jediná moje otázka ji vyprovokovala k útoku: "A opravdu už netočíte?" Zvedla obočí a zvýšila hlas: "Vy mi nevěříte?"

Přišla i krize, kdy jste uvažovala o rozvodu?

Ano, oba jsme byli velmi unaveni a manžel mi psal z Ruska po skypu a přes SMS depresivní vzkazy. Přála jsem si rozvod, že už takhle dál nemůžu, ale on nechtěl. Jen díky tomu, že jsem celý den s dětmi, neměla jsem tolik času na špatné myšlenky. Nebýt dětí, tak nevím.

Pomáhá vám tu v Česku někdo, když je manžel pryč a vy třeba onemocníte?

Pomáhají členové místní evangelické církve. V zimě jsem měla psychosomatické bolesti břicha ze stresu, tak mě pan farář z Českého Brodu vozil do nemocnice na vyšetření. Finančně mi pomohli lidé, kteří mi na konto založené občanským sdružením Berkat posílali peníze, za které jsme si koupili zdravotní pojištění.

Chodíte do kostela?

Párkrát jsem byla na bohoslužbě, abych se seznámila s lidmi, jinak do kostela nechodím. V boha věřím, ale mám ho v hlavě a srdci, nepotřebuji prostředníka. Když je mi úzko, mluvím si s ním sama pro sebe a věřím, že mi pomáhá.

Učíte se česky?

Chtěla bych, umím zatím málo, protože první rok a půl jsem žila v Praze v ruské komunitě a s Čechy vůbec nemluvila.

Co jste utekla do Česka žádat o azyl, už pornografii netočíte?

Ne.

Tuší něco o vaší minulosti váš 11letý syn?

Děti ve škole mu o mně asi něco špatného říkaly, svěřil se mi. Ale nechce o tom se mnou mluvit. Kdyby se mě zeptal, řeknu mu pravdu, že jsem potřebovala peníze. Vždycky dětem říkám pravdu, nevymýšlíme si pohádky, protože kdybych jim lhala, nebudou mi potom věřit.

Může na nějaké stránky narazit na internetu sám?

Pokud nezná můj nick, pod nímž jsem točila, tak těžko. Kromě toho vím podle historie v počítači, na jaké stránky kouká a co ho zajímá. Zatím jsou to hry, jen jednou se díval přes mobil na sex a protože máme kamarádský vztah, všechno jsem mu vysvětlila. Víc už ho to nezajímalo.

Nabídky pořád dostáváte?

Jo. Před třemi lety jsme se s manželem vzali a změnila jsem si příjmení, smazala jsem si facebookový profil a založila si nový, ale producenti pornografie mě vždycky najdou. Nabízejí peněz hodně, víc než dřív, ale já už nemůžu. Hlavně fyzicky je to strašně náročné. Stoprocentně už se k tomu nevrátím.

Kdyby vám nabízeli pracovat za kamerou, to byste brala?

Režisér, s nímž jsem často točila, mi navrhl, jestli nechci pracovat jako vizážistka. Mohla bych, ale musela bych se to napřed naučit. Mám už kurz manikúry, pedikúry, masérky, ale že bych se tím živila? S tím zatím nepočítám.

Čím jste chtěla být jako malá?

Oděvní návrhářkou. Uměla jsem pěkně šít na panenky a kreslila jsem návrhy. Ale myslím, že tuhle profesi teď trh aktuálně nepotřebuje. Líbilo by se mi mít i svou kavárnu s dětským koutkem, ale na to nemám peníze. Uvidíme.

Práci už si teď legálně najít můžete, co budete dělat?

Erikovi jsou teprve dva, tak s ním ještě rok zůstanu doma, a pak bych chtěla studovat na vysoké škole nějaký moderní obor, třeba počítačovou technologií nebo hotelnictví. Ale už se neodvažuji nic plánovat, protože ani o třetím dítěti už jsem neuvažovala.

Dalším dětem se tedy nebráníte?

Po dvou už jsem si myslela, že to stačí. Na potrat bych ale rozhodně nešla, nedokázala bych zabít dítě. (Do hovoru se s úsměvem vmísil manžel: "Je ještě mladá, může rodit pořád, i když ti starší budou dospělí.") Dlouho jsem teď kojila Erika, což fungovalo jako antikoncepce a pak byl manžel v Rusku, tak jsem si říkala, že není třeba se chránit. Hormonálních pilulek se bojím, protože zvyšují riziko rakoviny prsu a ženských orgánů a moje maminka i babička ji měly. Mechanické tělísko mi nevyhovuje.

A kondom?

Někdy ho používáme, ale víte, jak to je. A vasektomii manžel odmítl, a tak spoléhám na neplodné dny, ačkoliv s prostředním Oskarem jsem otěhotněla ani nevím, jak to vyšlo, když mi po prvním porodu lékař říkal, že další děti už mít nemůžu. Na mě ale zřejmě stačí fouknout a jsem v tom. Děti beru jako dar a velkou radost. Jen kdybych s nimi nemusela celé dny, jeden jak druhý, sedět doma, ale mohla zároveň dělat něco svého.

Jak vidíte sama sebe za dvacet let?

Chtěla bych žít v Česku ve větším domě, mít šťastnou rodinu, která drží při sobě, práci, která by mě bavila. A to už budu mít asi i vnoučata. Že nemám rodiče, už jsem si zvykla a neřeším to. Vím jen, že kdybych měla dceru a udělala by to co já, nikdy ji nezavrhnu a nepřestanu milovat.