Anastazie Hagenová: V Česku chci studovat, porno už točit nebudu

"To už snad nebude tak složité," přitakává manžel Anastazie Alexandr, původním příjmením Kondratěnko. Jméno Hagenovi si oba manželé zvolili po příbuzných až po svatbě v roce 2009. (více o celé kauze čtěte zde.)

Anastazie Hagenová, její manžel Alexandr a synové Saša, Oscar a nejmladší Erik

Anastazie je na Ukrajině údajně stíhaná pro šíření pornografie. "Na Ukrajinu se už nikdy nevrátím," tvrdí s tím, že kdyby to udělala, zavřeli by ji do vězení a děti by musely do dětského domova. "Stýskat se mi nebude, zvykla jsem si, že nemám rodiče. Zřekli se mě, protože nesouhlasili s tím, jak žiju. Už to neřeším," řekla v rozhovoru pro server OnaDnes.cz, který vyjde v pondělí 9. září.

"Myslela jsem, že už se nám tu zůstat nepovede, ztrácela jsem naději. Takže teď, když jsem se tu dobrou zprávu v pondělí dozvěděla, křičela jsem i plakala radostí. Ale nebýt manžela, který mě celou dobu uklidňoval a přesvědčoval, ať ještě na rozhodnutí úřadů počkám, už bych bývala s nervy nevydržela a utekla do jiné země. Nejspíš asi do Ameriky," přiznává.

"Bylo to psychicky velmi těžké období," souhlasí manžel, který česky mluví jen velmi málo.

Anastázie teď chce být s nejmladším synem, dvouletým Erikem, rok doma a zdokonalovat se v češtině. "Nechci ale věčně sedět doma. Pak bych chtěla studovat vysokou školu s počítačovým zaměřením," usmívá se. Na natáčení pornografie prý stále nabídky chodí: "Už bych se k tomu nikdy nevrátila. Kvůli dětem i kvůli sobě. Je to morálně, ale i fyzicky hodně těžká práce."